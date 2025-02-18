Премьер Италии призвала ЕС отказаться от «антитрамповского формата» по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с лидерами ЕС в Париже к сотрудничеству с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Il Sole 24 Ore. Она выразила несогласие с идеей создания «антитрамповского формата» по украинскому вопросу. По ее словам, США стремятся к решению конфликта, и европейские страны должны их поддержать в этом процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters

Газета также отмечает, что итальянский премьер была недовольна форматом встречи, считая, что обсуждение ситуации на Украине должно включать руководителей всех стран Евросоюза, особенно тех, кто находится ближе всего к России.

Госпожа Мелони сказала коллегам, что колеблется относительно отправки европейских войск на Украину, заявив, что это «самый сложный и наименее эффективный» из всех обсуждаемых вариантов, передает FT. По итогам мероприятия она отказалась от общения с журналистами.

Варианты европейской поддержки Украины обсуждались на совещании лидеров ЕС в Париже под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля. Обсуждения прошли после того, как господин Макрон провел 20-минутный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры в Париже достигли минимального прогресса в выработке общей позиции, говорится в материале WSJ.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ».