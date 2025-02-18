Глава РФПИ Дмитриев рассказал о встрече с членами команды Трампа в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, сообщил в эфире CNN, что уже встретился с некоторыми членами команды президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы»,— сказал господин Дмитриев. По его словам, России и США важно «навести мосты», поскольку их отношения имеют значения для всего мира.

Встреча российской и американской делегаций пройдет днем 18 февраля в Эр-Рияде. По словам господина Дмитриева, представители США пока не давали прямых обещаний российским коллегам. «Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества»,— сказал он.

Кирилл Дмитриев отверг утверждение, что российская сторона в первую очередь стремится смягчить санкции. Он отметил, что экономики России и США «могли бы выиграть от совместной работы», передает CNN. Телеканал отмечает, что господин Дмитриев был привлечен к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.

Подробнее о грядущих переговорах РФ и США — в материале «Ъ».