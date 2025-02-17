Канада ввела санкции против двух структур авиакомпании «Волга-Днепр»

Канада внесла в санкционный список Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics B.V. Они входят в группу грузовых авиакомпаний «Волга-Днепр», сообщается на сайте правительства страны. Перечень компаний и граждан, находящихся под канадскими санкциями, последний раз обновлялся 14 февраля.

Канада ввела ограничения против группы «Волга-Днепр» в апреле 2023 года, объяснив свою позицию причастностью авиакомпании к СВО на Украине и предоставлением услуг ЧВК «Вагнер». В декабре того же года компания через суд потребовала признать решение канадской стороны ошибочным.

В 2022 году Канада арестовала самолет Ан-124 «Руслан» группы «Волга-Днепр», поскольку через два часа после его прилета правительство перекрыло небо для российских авиаперевозчиков. Посол России в Канаде Олег Степанов в беседе с ТАСС назвал это действие «пиратством, незаконным захватом».

Подробнее об арестованном самолетом Ан-124 — в материале «Ъ» «”Руслан” и арбитры».