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Коммерсантъ FM
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Труд взрослеет

Компании стали чаще нанимать сотрудников старше 40 лет

За последний год работодатели стали в два раза чаще приглашать на работу сотрудников старше 40 лет, следует из статистики, собранной сервисом hh.ru. Работодатели объясняют рост интереса к кандидатам, которых раньше во многих компаниях не считали приоритетными, дефицитом кадров и нарастающей конкуренцией на рынке труда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным hh.ru, за 2024 год работодатели направили соискателям 209,5 млн приглашений на различные вакансии — на 74% больше, чем в 2023-м. При этом количество вакансий увеличилось на 19%. Если в 2023 году на одно резюме приходилось в среднем 3,4 приглашения от работодателей, то в 2024-м — уже 5,6.

Как поясняет руководитель направления клиентской эффективности hh.ru. Наталья Данина, это свидетельствует о том, что конкуренция за сотрудников нарастает и компании начали расширять «воронку подбора», приглашая на собеседования категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. «Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет. В 2024 году соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 млн приглашений, на 92% больше, чем в 2023-м. Соискатели в возрасте 51–60 лет получили 8,5 млн приглашений (плюс 95% год к году), от 61 года и старше — 1,3 млн приглашений (106%)»,— сообщила Наталья Данина. Для сравнения: в категории от 19 до 30 лет показатель вырос на 68% и составил 102,2 млн, от 31 до 40 лет — на 82%, 61,2 млн.

В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к людям в возрасте 41–50 лет вошли «Высший и средний менеджмент» (33% приглашений на такие вакансии были сделаны людям этой возрастной категории), «Финансы, бухгалтерия» (27%), «Безопасность» (25%), «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23%). Соискателей в возрасте 51–60 лет чаще всего зовут на вакансии в таких сферах, как «Безопасность» (17% приглашений), «Сельское хозяйство» (9%) и «Добыча сырья».

Опрошенные “Ъ” компании в целом подтверждают тенденцию к росту интереса к соискателям старших возрастов. Как рассказывает начальник управления по привлечению талантов компании «Северсталь» Анастасия Кожемякина, доля сотрудников старше 40 лет среди всех принятых за последний год возросла с 27,8% до 30,4%. «За год количество сотрудников старше 40 лет выросло примерно на 20%»,— отмечает директор по персоналу ГК DатаРу Алеся Самойлова.

В пресс-службе компании «Кухонный двор» отметили, что «это поколение более адаптировано к сложностям и многозадачности». «Они имеют хороший запас знаний и опыта и в то же время мобильны, открыты к новым знаниям, обучению, быстро осваивают технологии, адаптируются в коллективе»,— отмечает HR-директор инженерной компании «Уралэнерготел» Елена Косолапова. «Сотрудники старшего возраста — это часто профессионалы с большим опытом работы, которые помимо отличного выполнения своих непосредственных обязанностей могут стать наставниками для молодых специалистов»,— говорит директор по персоналу и внутренним коммуникациям AstraZeneca в России и Евразии Алина Манцева.

В то же время часть экспертов отмечает, что кандидаты старше 40 лет могут нуждаться в отдельном внимании HR-департамента как на этапе найма, так и на старте работы в компании. У них больше обязательств, а потому им сложнее решаться на перемены, они тщательно обсуждают офферы и обычно имеют больше возражений, которые приходится отрабатывать рекрутерам, говорит директор по персоналу компании diHouse Екатерина Васильева. «Основные сложности связаны с адаптацией к новым технологиям и рабочим процессам. Несмотря на богатый профессиональный опыт, многие сотрудники старшего возраста могут испытывать трудности при освоении современных цифровых инструментов и программных решений»,— говорит замгендиректора Эн+ по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Анастасия Мануйлова

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