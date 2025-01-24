Студенты ждут от работодателей большего

На фоне дефицита кадров на российском рынке труда зарплатные требования будущих выпускников вузов к потенциальным работодателям растут, следует из данных опроса, проведенного компанией по найму молодых специалистов Future Today. Так, 21% выпускников хотели бы работать за зарплату в 120 тыс. руб. в месяц. На заработок же менее 50 тыс. руб. в месяц готов согласиться только каждый десятый. Главными факторами при выборе работы будущие молодые специалисты назвали гибкий график, баланс работы и личной жизни, дружный коллектив, высокую стартовую зарплату и быстрый карьерный рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Молодые специалисты предъявляют все более высокие требования к потенциальным работодателям, следует из аналитики, представленной компанией Future Today вместе с ее очередным Рейтингом лучших работодателей. В основе исследования — опрос 400 тыс. студентов и выпускников вузов.

Как выяснилось, во время учебы будущие молодые специалисты хотят получать 66,5 тыс. руб. в месяц, это на 9% больше, чем они хотели в прошлом году. После окончания вуза студенты претендуют уже на 88 тыс. руб., что на 8% выше, чем годом ранее. «Тех, кто готов работать меньше чем за 50 тыс., уже меньше 10%»,— отметил сооснователь Future Today Денис Каминский. В 2024 году эта доля составляла 17%, в 2023-м — 30%.

В этом году впервые больше всего респондентов (21%) на вопрос об ожидаемой зарплате выбрали вариант «120 тыс. руб. и более» (в 2024-м — 12%, в 2023-м — 8%). Доля тех, кто рассчитывает на зарплату 110–120 тыс. руб., также выросла — с 3% до 8%. «Это закономерное следствие "перегрева" на рынке труда, и компаниям все сложнее удовлетворять таким требованиям»,— говорит партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Большинство (74%) респондентов после окончания вуза планируют работать по специальности. Ниже среднего эта доля среди инженеров — 72%. У «айтишников» она равна 78%, у химиков, физиков и биологов — 75%, у экономистов — 74%. Продолжает расти доля тех, кто начинает работать уже во время учебы,— 63% (плюс 10 процентных пунктов за два года). Часть из них работает на временной работе (20%), часть — в формате стажировки или практики (11%), а 9% подрабатывают не по специальности. На постоянной работе заняты 23% респондентов.

Главными факторами при выборе работы будущие молодые специалисты назвали гибкий график (59%), баланс работы и личной жизни (57%), дружный коллектив (39%). Факторы «Высокая зарплата уже на стартовой позиции» (35%) и «Быстрый карьерный рост» (29%) также попали в топ-5. «Теперь молодые специалисты хотят не только гибкой и приятной атмосферы, но также и хорошей компенсации»,— отмечает сооснователь Future Today Иван Сафронов.

Что касается графика, то удаленная работа — не самый привлекательный вариант, ее бы предпочли только 19% студентов. Наиболее популярен «гибрид» (42%). Его предпочтительный вариант: два (16%) или три (13%) дня в офисе, остальные — удаленно. Стопроцентный офисный график привлекает лишь 5% опрошенных.

На фоне усиления «кадрового голода», поясняет Денис Каминский, ведущие компании вкладывают все больше усилий в привлечение талантливых молодых специалистов. Это сказывается на результатах ежегодного Рейтинга лучших работодателей от Future Today. Если в прошлом году для попадания в его топ-10 нужно было набрать 6,5% голосов студентов и недавних выпускников, то в этом — уже 7,1%. В первой «десятке» первые шесть позиций остались прежними: «Яндекс», VK, Т-Банк, «Сбер», «Газпром» и «Озон». Есть в ней и два новичка. Это Samsung, переместившийся с 14-го на 10-е место, и Альфа-банк, поднявшийся с 11-й сразу на седьмую позицию.

Анастасия Мануйлова