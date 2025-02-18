Инвесторы на позитиве

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) обновил максимум с мая 2024 года, закрепившись выше уровня 3300 пунктов. Наибольшее влияние на поведение инвесторов оказывают позитивные новости из сферы геополитики. При прогрессе в переговорах с США и снятии хотя бы части санкций индекс MOEX, считают эксперты, может достичь отметки 3800 пунктов. Однако пока движение российского рынка не является устойчивым и существующие риски могут спровоцировать коррекцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи в понедельник, 17 февраля, преодолел очередную круглую отметку. В ходе торгов он достигал 3316,76 пункта, максимума с 30 мая 2024 года. К моменту закрытия основной сессии индекс остановился на отметке 3308,41 пункта, что на 3,9% выше закрытия предыдущего торгового дня. За три дня индекс MOEX вырос на 9,4%. При этом активность инвесторов заметно снизилась: объем торгов на утренней и основной сессиях в понедельник составил 203 млрд руб., тогда как в пятницу превышал 343 млрд руб.

Основным фактором роста является ожидание улучшения для России геополитической ситуации, указывают эксперты. В первую очередь это связано с подготовкой переговоров в Саудовской Аравии между президентами РФ и США. «Этот фактор сейчас является по большей части единственным, который определяет динамику индекса Московской биржи как минимум на краткосрочном горизонте»,— считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Его движение определяют «надежда на переговоры и закрытие коротких позиций», отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

В дальнейшем участники рынка ожидают и поступления других позитивных сигналов. Среди них ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева выделяет «замедление инфляции, устойчивость в охлаждении кредитования экономики, рост доходов бюджета при умеренных расходах, оптимистичные результаты по годовым отчетам». Все это будет основанием для продолжения стабильного роста индекса, считает она.

Впрочем, пока дальнейший рост не выглядит устойчивым. «Если в переговорном процессе появятся пробуксовки, тем более признаки его провала, фондовые индикаторы могут испытать сильное снижение»,— указывает Дмитрий Бабин. Сохраняются для рынка и другие риски, отмечают эксперты. «Повышенная инфляция и ставки могут стать причиной перехода экономики в рецессию, и тогда из-за спада корпоративных прибылей и дивидендов рынок снизится»,— предупреждает госпожа Малых. «В случае сильного снижения нефтяных цен из-за серьезного ухудшения ситуации в мировой экономике, тем более при наступлении глобального финансово-экономического кризиса, российский рынок вряд ли сумеет игнорировать подобные большие угрозы»,— отмечает господин Бабин.

Пока базовый прогноз ФГ «Финам» по итогам года по индексу Московской биржи составляет 3300 пунктов. Он предполагает «неплохую динамику прибыли, дивидендов, ожидание разворота ДКП», отмечает Наталья Малых. В случае прогресса в переговорах с США и снятия хотя бы части санкций индекс будет существенно выше — превысит пик 2024 года (3521 пункт) и выйдет на 3700–3800 пунктов, прогнозирует она. «Это 12–15% доходности от текущих уровней плюс дивиденды (взвешенная доходность по индексу на следующие 12 месяцев — 7,4%)»,— указывает эксперт. Дополнительным позитивным фактором станет разворот в ДКП Банка России. «Тогда часть депозитов хлынет в акции с расчетом на рост»,— резюмировала Наталья Малых.

Ксения Куликова