Правительство вновь не одобрило законопроект о самообороне при защите жилища

Правительство России во второй раз отклонило законопроект партии ЛДПР о расширении границ самообороны, когда в дом проникают грабители. Сегодня утром в Госдуму внесли доработанные поправки к 37-й статье УК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нарушение неприкосновенности жилища зачастую связано с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, похищение человека. В то же время при совершении преступлений, связанных с незаконным проникновением в жилище, граждане, проживающие в данном жилище, не имеют возможности объективно оценить степень опасности посягательства»,— говорится в пояснительной записке законопроекта.

«Следует отметить, что предлагаемый законопроектом подход формулирует необоснованно широкую трактовку необходимой обороны, что, в свою очередь, влечет чрезмерное расширение границ права на необходимую оборону. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект»,— отреагировали в правительстве. Действия обороняющегося и сейчас не считаются превышением пределов защиты жилья, если он не смог объективно оценить ситуацию, уточняется в документе.

Создатель проекта — глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В июне 2024 года депутат уже вносил его в Госдуму. Тогда правительство отправило инициативу на доработку, не указав, что нужно изменить.

Подробнее об отклоненных правительством партийных решениях — в материале «Ъ» «Незваным гостям не рады и без поправок».