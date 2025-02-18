В пользу будущих поколений

В российских частных клиниках заметно вырос спрос на процедуры заморозки яйцеклеток и спермы, в некоторых медучреждениях зафиксирован двукратный рост по итогам 2024 года. Популярность таких услуг — особенно среди мужчин — начала расти около трех лет назад, когда участники СВО задумались об отложенном отцовстве.

По итогам 2024 года спрос на процедуры заморозки яйцеклеток в Центре инновационных репродуктивных технологий им. Е. Г. Лебедевой (входит ГК «Мать и дитя») вырос на 30% год к году, сообщила “Ъ” заведующая клиники Юлия Фетисова. В компании не раскрывают абсолютных цифр. Медицинский директор «Севергрупп Медицина» (управляет петербургской сетью клиник «Скандинавия») Любовь Барабанова рассказала, что у них количество проведенных процедур по заморозке яйцеклеток по итогам 2024 года выросло в 2,5 раза.

В «Клинике Фомина» сообщили, что в прошлом году взято 4,5 тыс. пункций (забор яйцеклеток с помощью иглы с дальнейшей передачей их эмбриологу), из них 500 — для заморозки (банкинга). Для сравнения: в 2023 году в клиниках сети было проведено 3,6 тыс. таких процедур, в том числе 300 — для банкинга.

В московской клинике Remedi, по словам ее гендиректора и главврача Елены Младовой, в среднем проводится 1 тыс. процедур по забору яйцеклеток в год, 10% из этого числа — для заморозки. По ее словам, показания к заморозке выдаются по трем основным причинам: социальным (например, у пациентки нет партнера), при обнаружении у женщины онкологического заболевания либо перед планируемыми гинекологическими операциями. Врач отметила, что 60 женщин из 100, которые приходят на заморозку яйцеклеток, решают сделать это как раз по социальным причинам.

По словам Юлии Фетисовой, спрос на программы сохранения фертильности увеличивается как среди женщин, так и среди мужчин. Она связывает это с ростом информированности пациентов. При этом, по словам эксперта, среди мужчин был резкий скачок спроса на такую услугу после начала военной операции на Украине. В сети клиник «Скандинавия» подтверждают, что в 2022 году, когда началась СВО, резко — на 32% — выросло число проведенных процедур по заморозке спермы и сейчас спрос на это стабилен.

Спрос на заморозку спермы растет и в приграничных с Украиной регионах России. Как сообщили “Ъ” в белгородском филиале «Клиники Фомина». Там отметили, что в основном пациенты, желающие заморозить сперму,— это участники СВО. В министерстве здравоохранения Курской области “Ъ” рассказали, что в прошлом году выполнение программ по сохранению биоматериала в областном перинатальном центре выросло почти вдвое год к году.

Елена Младова ожидает, что интерес к заморозке яйцеклеток среди женщин будет стабильным. Она отметила, что в Москве действует городская программа по сохранению фертильности (см. “Ъ” от 16 сентября 2024 года и 21 января 2025 года). В рамках этой программы с осени 2024 года женщины могут бесплатно сдать анализ крови и проверить уровень антимюллерова гормона (АМГ, указывает на запас яйцеклеток в организме). Как сообщили “Ъ” в департаменте здравоохранения Москвы, с момента старта программы в электронных картах ЕМИАС сформированы направления на проверку АМГ более чем для 1,2 млн женщин. Тестирование прошла уже каждая десятая женщина, а 70 пациенток направлены в клиники для криоконсервации яйцеклеток.

В среднем процедура по заморозке яйцеклеток обходится пациенткам частных клиник в 200 тыс. руб. По словам Любови Барабановой, стоимость программы в среднем составляет 116 тыс. руб., включая три года хранения яйцеклеток. Стоимость медикаментов индивидуальная, но начинается, как правило, от 60 тыс. руб., анализы и обследования — от 30 тыс. руб. Юлия Фетисова добавила, что для мужчин заморозка биоматериала обходится гораздо дешевле, например в Москве в среднем около 20 тыс. руб., еще 15 тыс. руб. в год придется платить за его хранение.

Виктория Колганова; Сергей Толмачев, Воронеж