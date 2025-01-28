Береги фертильность смолоду

Владимир Путин поручил Минздраву РФ в целях более раннего выявления репродуктивных заболеваний изменить порядок проведения медосмотров не только для взрослых, но и для детей. Туда, в частности, включат обследования на выявление инфекционных заболеваний репродуктивной сферы, а также диагностику факторов риска их возникновения и развития. Гинеколог Любовь Ерофеева подтвердила “Ъ”, что такая инициатива действительно помогла бы решать многие проблемы на ранних этапах, однако выразила надежду, что осмотры детей будут проводить «с уважением к частной свободе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава государства поручил Минздраву актуализировать порядки проведения медосмотров детей и взрослых, предусмотрев в них «перечень и кратность обследований для раннего выявления репродуктивных заболеваний». Соответствующее поручение по итогам заседания Госсовета опубликовано на сайте Кремля. Уточняется, что перечень должен включать в себя процедуры по выявлению инфекционных заболеваний репродуктивной сферы, а также диагностику факторов риска их возникновения и развития.

Кроме этого, президент поручил медицинскому ведомству совместно с властями регионов представить предложения по «унификации подходов к организации обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей раннего возраста».

Оба поручения Минздрав должен проработать до 15 апреля, ответственным назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Правительству совместно с исполнительными органами субъектов необходимо до 15 мая представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга, а также о разработке и применении программ молекулярно-генетического обследования будущих родителей при планировании беременности. Это необходимо для более эффективного диагностирования рисков возникновения заболеваний, в том числе орфанных.

В России, отметим, неонатальный скрининг, то есть обследование всех новорожденных детей, проводится на 36 заболеваний. Медики нацелены на выявление болезни до появления ее симптомов.

«Поручение будет отработано с привлечением главных внештатных специалистов Минздрава России, необходимые изменения будут внесены в порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, а также в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения до 15 апреля»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Минздрава РФ.

Исследование репродуктивного здоровья вошло в диспансеризацию взрослых с 2024 года. Пройти обследование могут мужчины и женщины с 18 до 49 лет.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в январе–декабре 2024 года диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли около 6,7 млн человек, из них 2,6 млн мужчин и 4,1 млн женщин.

В Минздраве уточнили, что к наиболее частым факторам риска можно отнести ожирение, вредные привычки и эндокринные заболевания.

Гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева, комментируя перспективы включения репродуктивных скринингов в детские медосмотры, отмечает, что часто люди узнают о проблемах со здоровьем, только когда собираются стать родителями, при этом время бывает упущено. По ее словам, речь в первую очередь о различных аномалиях, которые можно исправлять хирургическим или терапевтическим путем. «У мальчиков это, например, вопрос, связанный с опущением яичка,— крипторхизм. Если яичко своевременно, к шестому месяцу, не опустится в мошонку из брюшной полости, то велика вероятность, что человек останется бесплодным,— перечисляет госпожа Ерофеева.— У девочек тоже встречаются аномалии, например двурогая матка — одна половина органа полноценная, а вторая недоразвитая. Такой пациентке нельзя пускать на самотек свои репродуктивные планы». По ее мнению, проводить такие медосмотры необходимо, привлекая дошкольные и школьные учреждения, и при этом «с большим уважением относиться к личной свободе». «Не хотелось бы, чтобы всех сразу в кабинет загнали,— поясняет Любовь Ерофеева.— К тому же до 15 лет детей просто так нельзя осматривать — необходимо присутствие родителей либо других ответственных за ребенка людей».

До 15 мая правительству необходимо продумать расширение внедрения в поликлиниках и других соцучреждениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, которые позволят обеспечить комфорт для родителей и детей. Речь идет о комнатах матери и ребенка, игровых и зонах для детей. Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

Наталья Костарнова