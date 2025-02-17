Небензя допустил, что горячая фаза украинского кризиса вскоре может закончиться

С приходом к власти в США республиканской администрации появились шансы, что горячая фаза украинского кризиса вскоре может закончиться. Об этом в понедельник на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

В своей речи господин Небензя также обозначил условия России для урегулирования конфликта. По его словам, будущая Украина должна быть «демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы». Дипломат подчеркнул, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта не являются гарантиями его урегулирования.

Переговоры между РФ и США по Украине пройдут в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Ранее агентство Bloomberg писало, что в состав делегации со стороны РФ войдут помощник президента России Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Позднее в Кремле сообщили, что Россию на переговорах представят Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. На запрос «Ъ» в СВР не смогли «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию об участии во встрече господина Нарышкина.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

Анастасия Домбицкая