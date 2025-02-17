Большинство американцев уверены, что средства USAID получали коррупционеры

Подавляющее большинство американских избирателей считает, что зарубежная помощь, которую оказывают США, не достигает тех, кто в ней больше всего нуждается. Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Public First по заданию Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheryl Ravelo / Reuters Фото: Cheryl Ravelo / Reuters

60% опрошенных согласились с утверждением о том, что средства, выделяемые на гуманитарные проекты и цели за рубежом, «впустую тратятся на коррупционеров или административные цели». Лишь 12% опрошенных выразили свое четкое несогласие с этой мыслью.

Опрос, таким образом, показывает, что нынешние усилия администрации Дональда Трампа и главы Департамента эффективности правительства Илона Маска по закрытию Агентства США по международному развитию (USAID) поддерживаются избирателями.

При этом опрос показал, что американцы имеют крайне туманное представление о деятельности агентства. Так, более 20% респондентов считают, что на деятельность USAID выделяется пятая часть всего бюджета США. Еще 20% опрошенных считают, что на USAID приходится от 10% до 20% федерального бюджета. В действительности на деятельность агентства выделяется около 1% бюджета страны.

Подробнее о USAID и попытках его закрыть — в материале «Агентство развития и раздора».

Виктор Буй