«Хамас» сдает дела

Правительство Израиля направило своих представителей в Египет, чтобы обсудить продолжение сделки с группировкой «Хамас». В минувшие выходные палестинская организация вернула домой трех заложников, захваченных 7 октября 2023 года, и произошло это вопреки прежним угрозам заморозить процесс обмена. Подходы группировки, контролировавшей сектор Газа, похоже, претерпевают изменения. Так, «Хамас» уведомил Организацию освобождения Палестины (ООП), что готов отказаться от управления анклавом. Вопрос заключается в том, сохранится ли он как военная инфраструктура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильтяне встречают вертолет, доставивший освобожденных «Хамасом» заложников (Рамат-Ган, 15 февраля 2025 года)

Фото: Nir Elias / Reuters Израильтяне встречают вертолет, доставивший освобожденных «Хамасом» заложников (Рамат-Ган, 15 февраля 2025 года)

Фото: Nir Elias / Reuters

Премьер-министр Израиля созвал в понедельник заседание военно-политического кабинета, чтобы обсудить переход ко второму этапу сделки с «Хамасом». Он должен стартовать в начале марта, через 42 дня после установления «режима тишины». Канцелярия премьера также сообщила, что 17 февраля по согласованию со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом специальная переговорная делегация направилась в Египет. Она должна «обсудить дальнейшую реализацию первого этапа соглашения». Затем ее проинструктируют о тактике в переговорах по второму этапу, уточнили в офисе господина Нетаньяху.

Источники портала Ynet в аппарате безопасности Израиля утверждают, что премьер-министр в действительности намерен саботировать переход к следующей фазе договоренностей с «Хамасом».

«Существует еще много того, на что эти люди (в правительстве.— “Ъ”) готовы пойти для достижения политических целей ценой жизней заложников»,— пояснил собеседник издания. По его словам, даже если бы обе стороны вооруженного конфликта были «сильно мотивированы», нет никаких шансов, что им удалось бы договориться о втором этапе сделки в положенный срок.

Однако, по информации источников американского издания Al-Monitor, советники господина Нетаньяху рассматривают промежуточный вариант выполнения договоренностей с «Хамасом», при котором стороны сохранят почти прежний темп освобождения заложников в обмен на палестинских заключенных, но при этом не будут заводить речь о более широких обязательствах.

В субботу «Хамас» вернул Израилю трех заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Это произошло вопреки угрозам группировки приостановить процесс обмена на неопределенный срок из-за несогласия с тем, как еврейское государство выполняет свою часть условий.

«Благодаря сосредоточению наших сил внутри сектора Газа и вокруг него, а также благодаря четкому и недвусмысленному заявлению президента Трампа "Хамас" отступил и освобождение заложников продолжается»,— заявили в канцелярии господина Нетаньяху.

В числе возвращенных был гражданин России и Израиля Александр Труфанов, семья которого репатриировалась 25 лет назад. Его освобождения в приоритетном порядке Москва добивалась во время контактов с «Хамасом». После прибытия господина Труфанова в Израиль с ним встретился посол РФ Анатолий Викторов. Посетил бывшего заложника и главный раввин России Берл Лазар.

Шестой раунд обмена совпал с прибытием в Израиль госсекретаря США Марко Рубио. Он провел переговоры с господином Нетаньяху, в ходе которых обсуждались все аспекты ситуации в Газе, в том числе будущее сектора. На пресс-конференции с израильским премьером глава Госдепартамента заявил, что «Хамас» должен быть уничтожен. «Пока он остается силой, которая может управлять, или силой, которая может администрировать, или силой, которая может угрожать применением насилия, мир невозможен»,— констатировал господин Рубио.

Тем временем «Хамас» направил в адрес ООП — зонтичной организации, презентующей себя в качестве единственного законного представителя палестинцев,— письменное уведомление о готовности передать управление Газой Палестинской национальной администрации, утверждают источники канала Sky News Arabia.

При этом в группировке потребовали, чтобы сотрудники, входившие в администрацию Газы, были либо возвращены на свои должности, либо отправлены на пенсию с гарантией выплат. Собеседники Sky News Arabia утверждают: письмо стало результатом давления со стороны Египта, который на днях посетила делегация «Хамаса».

Интрига состоит в том, сможет ли группировка сохранить свою военную инфраструктуру и влияние в секторе Газа. Во многом это будет зависеть от настроений местного населения. Между тем до прекращения огня в Газе, которое вступило в силу 19 января, Палестинский центр политических и социологических исследований в Рамалле провел среди жителей анклава опрос о популярности «Хамаса». Согласно итогам исследования, опубликованным газетой Asharq Al-Awsat, только один из пяти жителей Газы поддерживает боевиков. Это значительный спад в их популярности: такой же опрос в марте 2024 года показывал, что группировку поддерживает каждый третий.

При этом только 36% жителей Газы сейчас говорят о войне как о самом эффективном способе создать независимое палестинское государство. А это, по словам авторов исследования, самый низкий показатель за три года.

Нил Кербелов