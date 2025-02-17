Sky News Arabia: «Хамас» дал письменное согласие на передачу власти в Газе

В адрес Организации освобождения Палестины поступило письмо, подписанное руководством палестинского движения «Хамас», о готовности передать власть в секторе Газа администрации и правительственному комитету по управлению анклавом, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

«"Хамас" лишь поставил условие, что сотрудники сектора Газа будут возвращены в новую администрацию или уйдут на пенсию, с гарантией выплаты им зарплаты»,— говорится в публикации телеканала.

По словам собеседника Sky News Arabia, письменное согласие «Хамас» передать управление сектором Палестинской администрации было сделано «после сильного давления со стороны Египта на делегацию движения, посетившую Каир».

Письмо «Хамаса» было направлено в контексте подготовки переговоров по второму этапу прекращения огня в секторе Газа и обмену израильских заложников на палестинских заключенных. Эти переговоры пройдут в период с 17 по 23 февраля. Второй этап предполагает освобождение всех оставшихся в живых израильских заложников.