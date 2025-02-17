Скончалась мать убитого на Кубани аниматора Кирилла Чубко

В Краснодарском крае 16 февраля от инфаркта скончалась мать аниматора Кирилла Чубко, убитого в апреле прошлого года. Об этом сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на брата вдовы погибшего аниматора Дарьи Чубко Матвея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ранее, 10 февраля, в краевом суде состоялось очередное заседание с участием присяжных, где обвиняемым — Араму Татосяну, Анатолию Двойникову и Демьяну Кеворкьяну — продлили срок содержания под стражей до 13 мая. Следующее слушание назначено на 26 февраля.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», следствие считает, что Татосян и Двойников входили в банду Кеворкьяна, который незадолго до трагических событий освободился из мест лишения свободы. Они якобы вместе работали на повалке аварийных деревьев и решили создать банду авторазбойников.

В конце апреля 2023 года аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, возвращаясь с праздничного мероприятия, остановились на участке дороги между станицами Каневской и Березанской Краснодарского края из-за пробитого колеса. Злоумышленники, которые также ранее пробили переднее колесо в той же выбоине на трассе, сначала предложили свою помощь в починке колеса, а после напали на аниматоров и похитили с их банковских карт 570 тыс. руб., после чего убили двух молодых людей, а автомобиль сожгли.

Анна Гречко