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Обвиняемым в убийстве аниматоров на Кубани продлили срок ареста на три месяца

В понедельник, 10 февраля, судья Краснодарского краевого суда Игорь Мацко продлил срок содержания под стражей обвиняемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на три месяца. Срок ареста Арама Татосяна, Анатолия Двойникова и Демьяна Кеворкьяна заканчивается 13 февраля. Теперь фигуранты уголовного дела о резонансном убийстве, сопряженном с разбоем, угоном автомобиля и умышленном уничтожением чужого имущества, будут содержаться в следственном изоляторе минимум до 13 мая.

Фото: Дмитрий Михеенко

Представитель государственного обвинения Наталья Каликанова в части необходимости продления меры пресечения обвиняемым заявила суду, что причины помещения фигурантов дела в СИЗО назывались неоднократно (находятся под стражей с мая 2023 года). В частности, по словам прокурора, речь идет о тяжести инкриминируемого обвинения и возможности, находясь за пределами изолятора, оказывать давление на свидетелей. В свою очередь, Демьян Кеворкьян, как и его адвокат, не согласились с такой позицией, заявив, что все обвинения прокуратуры носят надуманный и субъективный характер.

«За два года нахождения под стражей я так и не увидел доказательства моей вины. Гособвинение только предполагает, а реальных доказательств нет. Есть презумпция невиновности, согласно которой я не должен доказывать, что я ничего противоправного не совершал. Зато у меня есть место жительства, есть положительные характеристики с места работы и нет желания скрываться от суда и следствия»,— заявил Кеворкьян в зале суда. Его адвокат Татьяна Юдина подтвердила суду, что у ее подзащитного даже нет загранпаспорта, чтобы он смог скрыться за границей, поэтому, по ее мнению, Кеворкьяну следует избрать любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Арам Татосян также попросил суд избрать в отношение него меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита Анатолия Двойникова, единственного фигуранта дела, который частично признал свою вину в убийстве Кирилла Чубко и разбойном нападении, оставила решение данного вопроса на усмотрение суда.

Фото: Дмитрий Михеенко

10 февраля Краснодарский краевой суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Кеворкьяна, Татосяна и Двойникова с участием присяжных заседателей. Как указано в карточке дела, Двойникову инкриминируется убийство (п. п. «а», «ж». «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угон автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ), умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и разбой (п. п. «а», «в», ч. 4 ст. 162 УК РФ). Кеворкян обвиняется в покушении на убийство (п. п. «а», «ж», «з» ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на угон (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 166 УК РФ), покушении на уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 167 УК РФ) и покушении на разбой (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 162 УК РФ). Татосяну инкриминируют те же статьи, что и Двойникову.

Дело рассматривает судья Игорь Мацко.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», следствие считает, что Татосян и Двойников входили в банду Кеворкьяна, который незадолго до трагических событий освободился из мест лишения свободы. Они якобы вместе работали на повалке аварийных деревьев и решили создать банду авторазбойников. В конце апреля 2023 года аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, возвращаясь с праздничного мероприятия, остановились на участке дороги между станицами Каневской и Березанской Краснодарского края из-за пробитого колеса. Злоумышленники, которые также ранее пробили переднее колесо в той же выбоине на трассе, сначала предложили свою помощь в починке колеса, а после напали на аниматоров и похитили с их банковских карт 570 тыс. руб., после чего убили потерпевших, а автомобиль сожгли.

Первым силовики вышли на Демьяна Кеворкьяна — его задержали 1 мая в Краснодаре. Помимо убийства аниматоров ему инкриминируют еще одно убийство 31-летнего мужчины в Ейском районе. Позднее арестовали Двойникова, который, по версии следствия, убил ножом Кирилла Чубко, и Татосяна, который, согласно версии гособвинения, расправился с Татьяной Мостыко. Ранее оба они признались в содеянном. Главарь банды Демьян Кеворкьян вину не признает, заявляет, что оказался случайно втянутым в события из-за знакомства с двумя признавшимися фигурантами, и потребовал, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

Дмитрий Михеенко

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