Папу римского госпитализировали из-за бронхита

Папа римский Франциск находится в клинике Агостино Джемелли в столице Италии. У него диагностирован бронхит, пишет Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Университетская клиника Агостино Джемелли

Фото: Remo Casilli / Reuters Университетская клиника Агостино Джемелли

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа римский пропустит несколько мероприятий, запланированных на субботу, воскресенье и понедельник — 15, 16 и 17 февраля. В частности отменена юбилейная аудиенция в Ватикане. Месса в честь юбилея деятелей искусств и мира культуры, которая должна состояться 16 февраля, пройдет под председательством кардинала Хосе Толентино де Мендонса.

Папе римскому 88 лет. В 2021 году ему провели операцию на кишечнике, а в 2023-м он перенес воспаление легких. Год назад в феврале ему также пришлось отменить все запланированные аудиенции из-за простуды.