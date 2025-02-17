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обновлено 19:34

Ростовский электровозоремонтный завод закупил более 25 единиц техники в 2024 году

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (входит в АО «Желдорреммаш») приобрел более 25 единиц современного оборудования для различных участков производства по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин пояснил, что обновления коснулись литейно-механического цеха, транспортного цеха, центральной заводской лаборатории и отдела неразрушающего контроля. В литейно-механическом цехе были введены в эксплуатацию термопластавтомат и устройства для зарядки и разрядки аккумуляторных батарей локомотивов, а также обновлен заводской автопарк современными электротележками. Также модернизации подверглась энергетическая инфраструктура предприятия — трансформаторная подстанция и система химводоподготовки заводской котельной.

Игорь Сорокин отметил важность модернизации завода для повышения конкурентоспособности промышленного сектора региона.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») планирует сохранить объемы производства локомотивов в 2025 году на уровне прошлого года.

Снежана Стодольская

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