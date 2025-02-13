НЭВЗ сохранит выпуск электровозов на уровне прошлого года

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») планирует сохранить объемы производства локомотивов в 2025 году на уровне прошлого года. Об этом сообщает «РБК Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"» Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"»

Как уточнил изданию представитель предприятия, в 2024 году НЭВЗ произвел 205 электровозов для РЖД. В том числе, более 190 грузовых локомотива «Ермак» и 12 пассажирских ЭП1М.

Кроме того, в начале 2025 года завод выиграл тендер на поставку трансформаторов для компании «Белжелдорснаб» (Беларусь), в I квартале продукция будет изготовлена и отправлена в соседнее государство. Объем и стоимость контракта не уточняется.

Напомним, что в 2024 году НЭВЗ освоил выпуск «ЭМКА2» — первого в современной России и одного из первых в мире маневровых локомотивов, использующих как контактную сеть, так и аккумуляторы. До появления в современной истории российского машиностроения этого электровоза технические регламенты не содержали такого понятия, как «маневровый электровоз».

По данным СПАРК, ООО «ПК "НЭВЗ"» было зарегистрировано в Новочеркасске в декабре 2003 года. Основной вид деятельности — производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Учредителями являются московские АО «Трансмашхолдинг» с уставным капиталом — 654 млн руб и АО «ОВК "ТМХ"» с долей в уставном капитале — 65 тыс. руб.

Снежана Стодольская