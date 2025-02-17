Глава Мюнхенской конференции назвал ее «кошмарным сном» для Европы

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что прошедший форум стал «европейским кошмарным сном». По его мнению, мероприятие стало не только испытанием, но и важным откровением для европейского сообщества.

«В каком-то смысле это был европейский кошмар. Но в то же время это была и очень проясняющая конференция»,— заявил господин Хойсген в эфире телеканала ZDF.

Кристоф Хойсген отметил, что выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало — при президентстве Дональда Трампа Штаты «живут на другой планете». Он также обратил внимание на осторожность сенаторов-республиканцев, которые, по его словам, «боятся своего президента» и стараются избегать резких высказываний.

Выступая на церемонии закрытия конференции, Кристоф Хойсген призвал Европу к единству в случае переговоров по Украине. Он считает, что страны Европы должны не только участвовать в переговорах, но и разработать собственный план безопасности для Украины.

3 февраля президент США гарантировал введение дополнительных тарифов на поставку товаров из ЕС. По его словам, дефицит Штатов в товарообороте с Европой превышает $300–350 млрд. 10 февраля Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных тарифов». Как писала FT, в ответ на торговую политику американского президента ЕС рассматривает возможность запрета импорта некоторых американских продуктов.

О том, как Мюнхенская конференция поставила под вопрос трансатлантическое единство,— в материале «Ъ».