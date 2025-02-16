FT: ЕС планирует ужесточить контроль за поставками из США

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность запрета импорта некоторых американских продуктов в ответ на торговую политику президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times. По словам трех европейских чиновников, опрошенных газетой, решение может быть принято Еврокомиссией (ЕК) на предстоящей неделе.

Ограничения планируется ввести против американских зерновых культур, таких как соевые бобы. Они выращиваются с использованием пестицидов, запрещенных для европейских фермеров. О необходимости соблюдения таких стандартов даже при импорте ранее заявлял Еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархели.

ЕК может включить в будущие торговые сделки более высокие стандарты содержания животных: в ЕС есть требования по количеству свободного пространства в загонах для телят и кур, по чистоте помещений для содержания. Более жесткие регламенты, как отмечает FT, могут значительно увеличить расходы фермеров.

3 февраля президент США гарантировал введение дополнительных тарифов на поставку товаров из ЕС. По его словам, дефицит Штатов в товарообороте с Европой превышает $300–350 млрд. 10 февраля Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных тарифов».

О торговой политике президента США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пришел с торговой войной».