Даниил Медведев поднялся на шестое место в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и сейчас занимает шестое место. В обновленном рейтинге россиянин обошел серба Новака Джоковича, который занимает седьмое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

29-летний Медведев в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но победить ему удалось только на US Open в 2021 году. В феврале 2025-го теннисист проиграл во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме и в результате опустился на восьмую строчку в рейтинге АТР.

На прошлой неделе россиянин прошел в полуфинал турнира во французском Марселе, однако проиграл сербскому теннисисту Хамаду Меджедовичу. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6 в пользу серба.

О карьере россиянина — в материале «Ъ» «Даниил Медведев застрял не в своем круге».