Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
ИндустрииАвиация

«Победа» скорректировала расписание из-за ограничений на полеты в Москве

Авиакомпания «Победа» корректирует расписание из-за продолжительных ограничений на полеты в российских регионах и аэропортах московского авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Службы авиакомпании работают в усиленном режиме, уведомляют и обслуживают клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами, передает ТАСС. С 14:00 мск приостановили работу все четыре московских аэропорта: Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 13.