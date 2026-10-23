«Победа» скорректировала расписание из-за ограничений на полеты в Москве
Авиакомпания «Победа» корректирует расписание из-за продолжительных ограничений на полеты в российских регионах и аэропортах московского авиаузла. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Службы авиакомпании работают в усиленном режиме, уведомляют и обслуживают клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами, передает ТАСС. С 14:00 мск приостановили работу все четыре московских аэропорта: Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 13.