Теннисист Медведев проиграл в полуфинале турнира ATP 250

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP 250, который проходит в Марселе. В полуфинале он уступил сербскому спортсмену Хамаду Меджедовичу.

Встреча завершилась 3:6, 2:6. Медведев и Меджедович провели на корте 1 час 12 минут. В финале сербский теннисист встретится с Уго Умбером из Франции.

29-летний Даниил Медведев занимает восьмую строчку в рейтинге ATP. В 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. Шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но победил только на US Open в 2021 году. Имеет 20 титулов ATP.