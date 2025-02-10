Даниил Медведев опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Даниил Медведев опустился с седьмой на восьмую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Сейчас на счету у россиянина 3830 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sander Koning / ANP / AFP Фото: Sander Koning / ANP / AFP

Возглавляет рейтинг итальянец Янник Синнер (11 830). В тройку лидеров вошли представитель Германии Александр Зверев (8135) и Испании Карлос Алькарас (7510). Замыкает топ-10 россиянин Андрей Рублев (3270), еще один россиянин, Карен Хачанов,— на 21-м месте (2210).

На прошлой неделе Медведев проиграл во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме. Он уступил итальянцу Маттиа Беллуччи, который после поднялся с 92-й строки рейтинга АТР на 68-ю. В текущем сезоне это уже второй неудовлетворительный результат Медведева, потерпевшего поражение во втором круге Australian Open. C учетом прошлого сезона он не может выиграть два матча подряд уже около четырех месяцев.

Подробности — в материале «Ъ» «Даниил Медведев застрял не в своем круге».