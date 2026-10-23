ЦБ повысил прогноз цены на нефть Urals до $72 за баррель в 2026 году
Банк России (ЦБ) повысил прогноз цены на нефть марки Urals с $60 до $72 за баррель в 2026 году. Это следует из пресс-релиза регулятора после заседания совета директоров по ключевой ставке.
Прогноз стоимости Urals на 2027 год повышен с $50 до $55 за баррель. Ожидания на 2028 год сохранены на прежнем уровне — $50 за баррель. Центробанк прогнозирует среднюю цену на нефть для расчета НДПИ. До февраля 2025-го прогноз составлялся в отношении цены на нефть марки Brent.