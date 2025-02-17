Суд лишил семью иноагента Ходорковского права проживать в квартире в Москве

Бутырский суд в Москве признал жену и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан Минюстом иностранным агентом) утратившими право пользования квартирой. Их сняли с регистрационного учета жилого помещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом)

Фото: Hollie Adams / Reuters Михаил Ходорковский (признан иностранным агентом)

Фото: Hollie Adams / Reuters

«Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением»,— говорится в документах суда, которые приводит ТАСС.

Иск в суд направила новая собственница квартиры Ирина Левина, которая купила ее в сентябре 2024 года. Она потребовала признать семью Ходорковских утратившей право пользования жилым помещением. Согласно иску, они в квартире не проживают, не имеют личных вещей и не оплачивают коммунальные услуги. Представители ответчиков пояснили в суде, что их доверители проживают за пределами России, поэтому самостоятельно выписаться из проданной квартиры не могут.

В 2005 году Михаил Ходорковский (иноагент) и бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев были признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 2013 году Владимир Путин помиловал экс-главу ЮКОСа, и тот покинул Россию. В январе 2023-го суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, где располагались в том числе дома Михаила Ходорковского (иноагент) и Платона Лебедева.