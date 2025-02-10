Как изымали средства и имущество бывших акционеров ЮКОСа

В январе 2024 года Одинцовский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны иноагентами) и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и ее дом приемов. Стоимость имущества оценивалась в 10 млрд руб.

В июне 2024 года Мещанский суд Москвы постановил изъять и обратить в доход государства 1,4 млрд руб. у Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и Платона Лебедева в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений. Денежные средства находились на счетах 12 компаний в банке «Траст».

В том же месяце глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что «в рамках исполнения требований исполнительного производства взысканы денежные средства в размере $3,3 млн и 7 млн руб., принадлежавшие Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом), находящиеся на счетах третьих лиц». Он добавил, что всего в доход государства по делу Михаила Ходорковского (признан иноагентом) и Платона Лебедева «передано 35 объектов недвижимого и 82 объекта движимого имущества, 100% уставного капитала юридического лица, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 млн руб.».