Над Кубанью вечером 16 февраля сбили 3 БПЛА

Над Краснодарским краем 16 февраля уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Как сообщает Минобороны РФ, дроны перехватили в период с 19:50 до 20:45 по мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также вечером 16 февраля в соцсетях распространились сведения о работе ПВО в Славянске-на-Кубани. Пользователи пишут, что в городе слышны громкие звуки. Официальной информации от мэрии пока не поступало.

Всего над территорией России сбили девять БПЛА. Еще шесть дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Нурий Бзасежев