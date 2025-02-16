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Над Кубанью вечером 16 февраля сбили 3 БПЛА

Над Краснодарским краем 16 февраля уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Как сообщает Минобороны РФ, дроны перехватили в период с 19:50 до 20:45 по мск.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также вечером 16 февраля в соцсетях распространились сведения о работе ПВО в Славянске-на-Кубани. Пользователи пишут, что в городе слышны громкие звуки. Официальной информации от мэрии пока не поступало.

Всего над территорией России сбили девять БПЛА. Еще шесть дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Нурий Бзасежев

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