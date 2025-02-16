Над Кубанью вечером 16 февраля сбили 3 БПЛА
Над Краснодарским краем 16 февраля уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Как сообщает Минобороны РФ, дроны перехватили в период с 19:50 до 20:45 по мск.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Также вечером 16 февраля в соцсетях распространились сведения о работе ПВО в Славянске-на-Кубани. Пользователи пишут, что в городе слышны громкие звуки. Официальной информации от мэрии пока не поступало.
Всего над территорией России сбили девять БПЛА. Еще шесть дронов нейтрализовали над акваторией Азовского моря.