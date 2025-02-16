При атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадала четырехлетняя девочка
В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА пострадала четырехлетняя девочка. Сейчас ребенок находится в районной больнице, где получает необходимую медпомощь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар»,— заявил глава Кубани.
Обломки сбитых дронов упали на частные жилые дома в городе. В одном помещении повреждено остекление, во втором — фрагменты беспилотника задели кровлю.
Всего над территорией Кубани вечером 16 февраля уничтожили три БПЛА. Дроны перехватили в период с 19:50 до 20:45 по мск.
Сообщения о беспилотной угрозе также прокомментировали в МЦУ Краснодара. В ведомстве отметили, что подобные сообщения поступают через официальные порталы МЧС. Жителям краевой столицы посоветовали сохранять спокойствие.