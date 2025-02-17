В Петербурге почтили память оппозиционного политика Алексея Навального

В центре Петербурга в воскресенье, 16 февраля, жители города почтили память оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося в этот день ровно год назад в ИК «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Как сообщают корреспонденты «Ъ-СПб», цветы в память господина Навального люди приносили к Соловецкому камню у памятника жертвам политических репрессий, а также к мемориалу на Воскресенской набережной. Пришедших было не много.

Происходящее тщательно контролировали сотрудники правоохранительных органов. По данным очевидцев, через некоторое время возложенные у монументов цветы убирались. При этом массовых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ровно год назад петербургские суды арестовали более 100 человек после акций памяти Алексея Навального.

Андрей Цедрик