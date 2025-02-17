Философский переход

В Москве в выходные вручили Евразийскую философскую премию. Наградой отметили авторов научных и публицистических работ, переводчиков, организаторов тематических проектов и студентов. Несмотря на заявленный традиционалистский пафос мероприятия, российская философия, как убедился корреспондент “Ъ”, отнюдь не намерена замыкаться в самой себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Секацкий

Фото: Евразийская философская премия Александр Секацкий

Фото: Евразийская философская премия

Евразийскую философскую премию учредили в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а первых лауреатов объявили в 2024-м в рамках Первого Евразийского философского конгресса. Тогда наградой среди прочих посмертно отметили философа-традиционалиста Дарью Дугину, погибшую в результате диверсии украинских спецслужб.

На нынешней церемонии один из главных организаторов премии, депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев («Единая Россия»), тоже подчеркнул, что главная цель — «поддержка философской мысли и традиционных ценностей в России». Однако даже беглого взгляда на перечень прежних и новых номинантов хватало, чтобы понять: российские философы видят традиционализм по-особенному и, кажется, не так, как он обычно преподносится простым гражданам. Например, «премию памяти» присудили знатоку германской мысли, экс-декану философского факультета Уральского федерального университета Александру Перцеву. Награду за лучший просветительский проект поделили «Дом Лосева», спасающий отечественное философское наследие, и считающийся прозападным журнал «Логос». И даже за исследование в области тех самых «традиционных ценностей» приз забрала смелая, а местами и провокационная книга «Этика под ключ» питерца Александра Секацкого.

С трибуны на приуроченной к церемонии научной конференции наряду с именами Николая Бердяева, Владимира Соловьева, Льва Карсавина в равных пропорциях звучали Мартин Хайдеггер, Жиль Делёз, Жак Деррида, а предложенные тезисы иллюстрировали работы Рене Магритта и Генри Мура. Удивления корреспондента “Ъ” по этому поводу участники искренне не понимали. «У меня докторская будет посвящена несостоявшемуся диалогу между Ханной Арендт и Мерабом Мамардашвили»,— жал плечами, к примеру, депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР).

Евразийскую концепцию организаторы трактуют как двуглавую, направленную в обе стороны. По мнению Олега Матвейчева, политически мир «переместился» на Восток, где вслед за «экономическим взрывом» происходит «духовный». Десуверенизация Европы тем временем ведет ее и к духовному обеднению, сетует депутат: «Десятки курсов про гендерное разнообразие и зеленый переход — они забили вообще все! И это ведь не Деррида все захватил, а какие-то его последователи третьего сорта, которые превратили его метод размышления в догму, хотя сам он никогда не был догматиком». Евразийцы же, как полноправные наследники всей индоевропейской цивилизации, свободны в выборе как западных, так и восточных категорий, настаивает господин Матвейчев. Да и диалог выстраивается как с коллегами с Востока, так и с некоторыми западными (в основном консервативными) мыслителями. «И этот пафос, что мы против Запада железно, надо оставить,— полагает парламентарий.— Это тоже наше, как и Ближний Восток, как и Индия, это все в нашу копилку!» Только общаясь «со всеми», мы и сами сможем восстановить собственные корни, заключил единоросс.

И Россия, и сама Европа в интеллектуальном смысле «проходят аудит европейскости», рассуждал, в свою очередь, Станислав Наумов, при этом Старый Свет пока проваливает этот аудит подчистую, рискуя «остаться на второй год». Сам же антизападный дискурс в России — нормальная реакция на попытки «вырезать русских из Европы», признает политик: «Никому не нравится, когда конкретно его — не вообще кого-то, а именно его — не хотят». Но «мы всю жизнь считали себя Европой, и правильно делали», уверен господин Наумов. Попробовать «носить восточные одежды» можно, допускает он, но «мы же все равно на новгородской бересте написаны», и азиатского в россиянах заметно меньше, чем европейского. Хотя возводить в культ не следует никакую мысль или традицию, подчеркивает депутат: «Философ — это всегда критичное мышление… Говорили о Деррида сегодня: не надо делать из этого культ, а знать и читать — надо».

Григорий Лейба