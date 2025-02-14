USAID уйдет — вмешательство останется

Закрытие Агентства по международному развитию США (USAID) и аналогичных структур вовсе не повод расслабляться, ведь их деятельность останавливают не из-за вмешательства в дела других стран, а из-за «неэффективного вмешательства». К такому выводу пришли 13 февраля участники круглого стола Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Бороться же с таким вмешательством предлагается разными способами — от более активного выявления нежелательных организаций до финансирования собственных независимых СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheryl Ravelo / File Photo / Reuters Фото: Cheryl Ravelo / File Photo / Reuters

Круглый стол «Казус USAID. История вмешательств во внутренние дела и трансформация инструментов "мягкой силы" США», участники которого решили поговорить о том, как США будут по-новому вмешиваться в дела России (в том, что будут, не сомневался никто) и что с этим теперь делать, проходил в зале «Савва Морозов» гостиницы «Метрополь». Как ранее сообщал “Ъ”, официально USAID поддерживало и финансировало различные гуманитарные и социальные проекты в развивающихся странах, но в России агентство регулярно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела и дестабилизации внутриполитической обстановки в странах, где оно работало. В преддверии круглого стола ЦПК даже выпустил специальный доклад, где перечисляются попытки такого влияния. Сейчас USAID грозит закрытие по решению нового президента Дональда Трампа.

Основной посыл, который транслировали участники круглого стола, заключался в том, что ослаблять борьбу с иностранным вмешательством никак нельзя. «Трамп закрывает USAID не за то, что вмешивалось, а за то, что плохо вмешивалось»,— пояснил представитель МГИМО Игорь Истомин. Модератор круглого стола, руководитель научного совета ЦПК Алексей Чеснаков в своем вступительном слове дал понять, что пора уже задаться вопросом о том, какую «мягкую силу» будут использовать США на выборах в Госдуму РФ 2026 года, упомянув в качестве примера социальные сети.

«Я вчера шампанское не открывал»,— охотно подхватил мысль о «непророссийской» сущности президента Трампа председатель комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Он, как и господин Чеснаков, призвал обратить внимание на соцсети и искусственный интеллект: «Зачем "Радио Свобода" (признано иноагентом и нежелательной организацией в РФ.—“Ъ” ), когда есть социальная сеть, запрещенная в России… Это совершенно другая структура, но не менее хорошая».

Другие участники обсуждения не преминули напомнить, что, помимо USAID, существует еще и Национальный фонд демократии (NED, объявлен в РФ нежелательной организацией, 12 февраля появились сообщения о замораживании его финансирования.—“Ъ”), а также похожие проекты, финансируемые в том числе из военного бюджета. Возможное потепление отношений между США и Россией после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина вполне может привести к тому, что такие структуры вернутся к работе в РФ, что породит еще больше опасностей, настаивали эксперты.

Для противодействия этому программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов предложил самые жесткие варианты. В первую очередь для этого, по его мнению, нужно еще активнее вести реестр нежелательных организаций, чтобы блокировать их деятельность на территории России превентивно. Кроме того, важно способствовать усилению «грантофобии» среди россиян и, в частности, показательно вносить в реестр иноагентов за получение иностранных грантов, добавил господин Барабанов.

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев, в свою очередь, предложил действовать по принципу паритета: если Россия договаривается о хороших отношениях с какой-то страной, то они взаимно разрешают друг другу деятельность на своей территории строго определенного количества НКО. «Вы запускаете 100 организаций — мы в ответ 100»,— пояснил депутат.

Наконец, Алексей Чеснаков напомнил, что, помимо выстраивания новых барьеров, нельзя забывать и о собственных структурах, включая независимые СМИ, и «создавать рациональную систему их поддержки», чтобы они не проигрывали тем, кто получает финансирование из-за рубежа. «Когда мы узнаем, что Reuters получает $9 млн или $10 млн, то почему бы и "Коммерсанту" не заплатить $10 млн?.. Наши независимые медиа не должны оказываться в ущербном положении»,— резюмировал эксперт.

Андрей Винокуров