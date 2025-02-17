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Коммерсантъ FM
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В подсудимых остались только желающие

Фигурантов дела о махинациях в судебной системе стало меньше по сроку давности

В резонансном уголовном деле о махинациях в судебной системе столицы и Московской области, которое в целях объективного рассмотрения передано в Калининский райсуд Тверской области, из восьми фигурантов осталось лишь трое. Дела остальных прекращены судом в связи с истечением сроков давности. Оставшиеся подсудимые отказались от такой возможности, намереваясь доказать свою невиновность.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Калининский райсуд Тверской области, уже пять лет рассматривающий так называемое дело переводчиков, в связи с истечением сроков давности прекратил уголовное преследование трех фигурантов. Вслед за закрытым по тому же основанию в 2023 году делом в отношении экс-начальника подмосковного судебного управления Валерия Кузьмича и его бывшего заместителя Евгении Титовой уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям избежали участвовавшие, по версии следствия, в аферах коммерсанты — менеджеры ООО «Рабикон К» Татьяна Пороскун, Светлана Ечина и Елена Кондратюк. Впрочем, прекращение дела в отношении них неожиданно для всех обжаловала прокуратура. Что именно не устроило надзор, неизвестно, рассмотрение апелляционного представления пока не назначено. Узнали же об этом факте остающиеся на скамье подсудимых основные фигуранты — бывшие руководитель судебного управления по Москве Вячеслав Липезин, его заместители Любовь Лопатина, Игорь Кудрявцев — и их адвокаты при очередном возобновлении процесса. Отметим, что у них десятилетний срок давности также истек, но, в отличие от коммерсантов, подавать соответствующее ходатайство они отказались, надеясь доказать свою невиновность. Новое заседание ожидается в марте, после того как будет рассмотрено апелляционное представление прокуратуры.

Как уже рассказывал “Ъ”, слушание этого дела тянется с февраля 2020 года. Бывшие работники судебной системы обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 УК РФ), а коммерсанты — только в мошенничестве.

Напомним, что организатором махинаций в судебных органах Следственный комитет России (СКР) считает скрывающуюся в США и объявленную в международный розыск Ираиду Ландаренко, которая в 2004 году учредила компанию «Рабикон К», специализирующуюся на переводческих услугах. Благодаря ее связям в судебном управлении Москвы, считают правоохранители, с 2006 года основными клиентами «Рабикона» стали суды сначала столицы, а затем и Подмосковья. Вступив в преступный сговор с тогдашними руководителями судебных управлений этих регионов Липезиным и Кузьмичом, предпринимательница, как следует из материалов расследования, разработала вместе с ними схему хищений бюджетных средств, выделяемых на оплату труда переводчиков в судах.

Используя то обстоятельство, что основаниями для выплат являются постановления или определения судей, которые переводчики, участвующие в заседаниях, получали на руки, участники группы в 2012–2014 годах, говорится в деле, организовали в офисе «Рабикон К» массовую подделку судебных решений. Измененные документы, в соответствии с которыми значительно увеличивалось количество отработанных переводчиками часов и причитающихся им выплат, направлялись в судебные управления Москвы и области. В свою очередь, чиновники, вовлеченные в криминальную схему, как полагают в СКР, производили оплату, не проверяя сумм, указанных в судебных решениях. В частности, как установило следствие, в 2014 году участники аферы похитили более 300 млн руб., выделенных из бюджета столичным судам, и еще свыше 200 млн руб., направленных в 2012–2013 годах для оплаты услуг лингвистов судам Московской области.

Махинации выявил совет судей Москвы, обративший внимание на то, что расходы на переводчиков, ежегодно составлявшие обычно 5–7 млн руб., начиная с 2012 года увеличились в десятки раз.

Отметим, что сначала до суда были доведены уголовные дела в отношении более десятка переводчиков, являвшихся соучастниками хищений и признавших вину. В особом порядке их приговорили к условным срокам. Затем в особом порядке четыре и три года заключения соответственно получили гендиректор «Рабикон К» Умар Заробеков и менеджер компании Людмила Шашкова. Впрочем, в 2018 году приговоры в отношении лингвистов, а также осужденных Заробекова и Шашковой были отменены по настоянию защиты фигурантов основного дела. В кассационную инстанцию те обратились как заинтересованные лица, поскольку их доверители фигурируют в делах как осужденных переводчиков, так и представителей ООО «Рабикон К». В итоге президиум Калужского облсуда (в этом регионе по решению Верховного суда на начальной стадии осуществлялся судебный контроль за громким делом) отменил приговоры Симоновского и Мещанского судов Москвы и отправил дело на новое рассмотрение в Калужский райсуд Калужской области. Однако тот, так же, как впоследствии и Калининский райсуд, обнаружил в обвинительных заключениях различные однотипные нарушения норм УПК и вернул материалы в прокуратуру. Попытка надзорного органа обжаловать эти решения успехом не увенчалась. В конце концов все материалы в отношении около 20 человек СКР объединил в одно производство, но на новое рассмотрение в суд до сих пор так и не передал.

По основному делу процесс в Калининском райсуде четыре года, по сути, оставался без движения. Долгое время из-за ковидных ограничений находившиеся под подпиской подсудимые просто не могли ездить на судебные заседания из Москвы в Тверь, потом заседания регулярно переносились в связи с болезнью то подсудимых, то адвокатов.

А в мае 2024 года суд на стадии исследования доказательств стороны обвинения пришел к выводу, что на основании имеющегося обвинительного заключения он не сможет вынести ни приговор, ни иное решение по этому делу. Все материалы судья Сергей Степанов вернул прокурору для устранения нарушений норм УПК. В августе 2024 года, когда дело с исправлениями вернулось в суд, процесс пошел куда бодрее. По данным “Ъ”, за прошедшие пять месяцев исследованными оказалось уже около 300 томов уголовного дела. Правда, дело с допросом свидетелей не клеится. Например, из более чем ста судей, фигурирующих в списке стороны обвинения, пока не вызвали ни одного.

Олег Рубникович

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