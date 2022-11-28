Прокурор не ускорил процесс

Как стало известно “Ъ”, суд отказался ускорить рассмотрение резонансного уголовного дела, фигурантами которого являются бывшие руководители судебных управлений по Москве и Подмосковью судебного департамента при Верховном суде России. Восьмерым подсудимым инкриминируется хищение более 500 млн руб., выделенных на оплату услуг переводчиков в судах столицы и Московской области. В своем заявлении прокуратура настаивала на проведении заседаний ежедневно, а не три раза в неделю, как это происходит сейчас. В надзорном органе опасаются, что, если процесс не ускорится, обвиняемые могут избежать ответственности в связи с истечением срока давности. Не согласившись с прокуратурой, суд в своем решении отметил, что в затягивании слушаний больше виновато следствие, разбиравшееся с этим делом свыше пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока дело экс-главы судебного управления по Москве Вячеслава Липезина и других фигурантов будет рассматриваться в суде, срок давности по нему может закончиться

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Пока дело экс-главы судебного управления по Москве Вячеслава Липезина и других фигурантов будет рассматриваться в суде, срок давности по нему может закончиться

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С необычным для судебной системы заявлением о необходимости нарастить темп рассмотрения резонансного уголовного дела в Калининский райсуд Тверской области обратился заместитель прокурора области Сергей Никифоров. Из его пояснений можно сделать вывод о том, что подстегнуть ход судебного разбирательство его вынудила Генпрокуратура, контролирующая это дело. Напомним, что фигурантами расследования являются бывшие руководитель судебного управления по Москве Вячеслав Липезин, его заместители Любовь Лопатина и Игорь Кудрявцев, а также экс-начальник подмосковного управления Валерий Кузьмич и его зам Евгения Титова. Все они обвиняются совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Еще трем фигуранткам — менеджерам ООО «Рабикон К» Татьяне Пороскун, Светлане Ечиной и Елене Кондратюк инкриминируется только мошенничество. Вину никто из них не признает.

462 тома этого уголовного дела поступили из Верховного суда РФ в Калининский райсуд 18 февраля 2020 года. С тех пор, отметил в своем выступлении в суде господин Никифоров, были допрошены 13 свидетелей, оглашены показания представителя потерпевшего, частично исследованы письменные доказательства, содержащиеся в 106 томах дела. При этом представителя надзорного органа категорически не устроил установленный судом график рассмотрения дела — три дня в неделю. «С учетом объема неисследованных доказательств и отложения слушаний по различным основаниям необходимо рассматривать это дело ежедневно»,— заявил Сергей Никифоров. В противном случае, по его словам, обвиняемые могут избежать ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Однако рассматривавшая прокурорское заявление и. о. председателя райсуда Лариса Тиранова ускорять процесс отказалась. Из ее решения следует, что сначала в дело вмешались ограничения, связанные с распространением COVID-19. Из-за них проживающие в Москве и Московской области подсудимые в общей сложности около девяти месяцев не могли ездить на слушания в Тверь. Когда же дело все-таки сдвинулось с мертвой точки, то суду понадобилось довольно много времени, чтобы досконально исследовать письменные доказательства, протоколы следственных и процессуальных действий, а также вызвать для допросов 864 свидетеля обвинения из столицы и Подмосковья.

В завершение Лариса Тиранова обратила внимание гособвинителя на то, что у Следственного комитета России (СКР) на расследование этого уголовного дела ушло более пяти лет. «Оснований для ускорения рассмотрения дела не усматриваю»,— резюмировала судья в своем постановлении.

Напомним, что организатором махинаций в судейском корпусе, согласно выводам следствия, являлась учредитель компании «Рабикон К», проживающая в США Ираида Ландаренко, много лет оказывавшая переводческие услуги судам столичного региона. Вступив в преступный сговор с тогдашними руководителями судебных управлений Москвы и области Липезиным и Кузьмичом, говорится в деле, предпринимательница разработала вместе с ними схему хищений бюджетных средств, выделяемых на оплату труда переводчиков в судах.

Используя то обстоятельство, что основанием для выплат являются постановление или определение судей, которые переводчики, участвующие в заседаниях, получали на руки, участники группы в 2012–2014 годах с помощью тех же лингвистов организовали в офисе «Рабикон К» массовую подделку судебных решений. Измененные документы, в соответствии с которыми в разы увеличивалось количество отработанных переводчиками часов и причитающихся им выплат, направлялись в судебные управления Москвы и области. В свою очередь, чиновники, вовлеченные в криминальную схему, производили оплату, не проверяя суммы, указанные в судебных решениях. В общей сложности таким образом участникам аферы, по подсчетам следствия, удалось присвоить более 500 млн руб.

Махинации были выявлены советом судей Москвы, обратившим внимание на то, что расходы на переводчиков, ежегодно составлявшие 5–7 млн руб., начиная с 2012 года увеличились почти в сотню раз.

Отметим, что сначала СКР закончил уголовные дела в отношении нескольких переводчиков, являвшихся соучастниками хищений. В особом порядке их приговорили к условным срокам. Затем к ответственности привлекли гендиректора «Рабикон К» Умара Заробекова и менеджера компании Людмилу Шашкову. Оба признали свою вину и получили в особом порядке четыре и три года заключения соответственно.

Олег Рубникович