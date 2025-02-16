В МЦУ Краснодара прокомментировали сообщения о беспилотной угрозе
В Муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара прокомментировали информацию об объявленной беспилотной опасности в городе. Вечером 16 февраля в соцсетях распространились сведения о том, что жителям краевой столицы стали поступать СМС-сообщения от RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Фото: Евгений Киселев
В ведомстве отметили, что подобные сообщения поступают через официальные порталы МЧС. Жителям Краснодара посоветовали сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными.
Органы управления и оперативные службы города работают в режиме повышенной готовности. Актуальную информацию жители могут получать через приложение «МЧС России».
В случае ЧС горожанам рекомендуют обращаться по единому номеру экстренных служб 112.
Двумя днями ранее, 14 февраля, над акваторией Черного моря сбили два беспилотника. БПЛА уничтожили около 19:15 по мск.