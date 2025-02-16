В МЦУ Краснодара прокомментировали сообщения о беспилотной угрозе

В Муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара прокомментировали информацию об объявленной беспилотной опасности в городе. Вечером 16 февраля в соцсетях распространились сведения о том, что жителям краевой столицы стали поступать СМС-сообщения от RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

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В ведомстве отметили, что подобные сообщения поступают через официальные порталы МЧС. Жителям Краснодара посоветовали сохранять спокойствие, быть внимательными и осторожными.

Органы управления и оперативные службы города работают в режиме повышенной готовности. Актуальную информацию жители могут получать через приложение «МЧС России».

В случае ЧС горожанам рекомендуют обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Двумя днями ранее, 14 февраля, над акваторией Черного моря сбили два беспилотника. БПЛА уничтожили около 19:15 по мск.

Нурий Бзасежев