Мэрия обещала тандем

Минспорт Ульяновской области и глава Ульяновска постарались урегулировать конфликт между родителями воспитанников ульяновской детской спортивной школы олимпийского резерва (ДСШОР) «Волга» и городским управлением физкультуры и спорта (УФиС). Родители снова выступили против решения чиновников о смене руководства ДСШОР. Осенью прошлого года глава УФиС Евгений Демешко пытался уволить основателя и директора спортшколы Павла Завьялова. После обращений родителей к депутатам заксобрания и сенатору, а также к губернатору и правительству региона власти сообщали, что ситуация урегулирована. Павел Завьялов перешел в замы под обещания УФиС сохранить коллектив и создать новую велосипедную спортшколу. Родители заявляют, что обещания не были исполнены, настаивают на возвращении основателя ДСШОР на пост руководителя и просят не увольнять его заместителей. В минспорте уверяют, что сейчас ситуация урегулирована. Депутаты заксобрания считают, что конфликт остался, и проблема не решена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родители воспитанников спортшколы "Волга" настаивают на возвращении Павла Завьялова на пост директора

Фото: Константин Толкачев Родители воспитанников спортшколы "Волга" настаивают на возвращении Павла Завьялова на пост директора

Фото: Константин Толкачев

Во вторник, 4 февраля, в региональном минспорте состоялось совещание по урегулированию конфликта между управлением физкультуры и спорта мэрии Ульяновска и родителями воспитанников детской школы спортивного резерва «Волга». В совещании приняли участие министр физкультуры и спорта Николай Скобелин, глава Ульяновска Александр Болдакин, руководитель управления УФиС Евгений Демешко, фактический основатель спортшколы, заместитель руководителя ДСШОР Павел Завьялов и представители инициативной группы родителей детей-спортсменов. Совещание было назначено после того, как накануне, в понедельник, инициативную группу вместе с поддержавшими ее ветеранами СВО, пришедшими в администрацию Ульяновска на встречу к мэру города Александру Болдакину, чтобы рассказать о несогласии с решениями УФиС, не приняли. О том, что инициативная группа придет на встречу, главу города предупредил накануне депутат регионального заксобрания Андрей Седов. Однако активистов к мэру не пустили, сославшись на то, что не соблюдена процедура предварительной записи.

Конфликт с УФиС начался в октябре прошлого года, когда стало известно, что директора спортшколы увольняют. Как сообщал «Ъ», об увольнении директора школы стало известно 1 октября прошлого года, когда Евгений Демешко вызвал Павла Завьялова и положил перед ним для ознакомления и подписи приказ о его увольнении «по решению учредителя», датированный 30 сентября. Господин Завьялов отказался подписывать приказ, пояснив, что его не уведомили заранее, и он не намерен подписывать приказ «задним числом». По его словам, руководитель управления не назвал причин увольнения, лишь отметил, что в услугах Павла Завьялова «больше не нуждаются».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва “Волга”» создано в январе 2004 года путем объединения Центра детского творчества и стадиона Ульяновского патронного завода «Волга». Ее директором и стал Павел Завьялов. Его в городе считают основателем спортшколы. Как отмечают тренеры, именно Павел Завьялов добился от мэрии передачи спортшколе старого пустующего здания бывшей общеобразовательной школы, с помощью спонсоров и родителей восстановил здание, приспособив его под спортивные занятия. Школа начала свое развитие с велоспорта, сейчас в ней работает шесть направлений (велосипедный спорт, хоккей с мячом, спортивная аэробика, конькобежный спорт, восточные единоборства кудо, карате кекусинкай), занимаются 427 детей. Из стен школы вышли шесть мастеров спорта, 46 КМС, семь спортсменов стали членами сборной России, шестеро стали чемпионами России. ДСШОР «Волга» — единственная в регионе спортшкола, развивающая велосипедный спорт.

В мэрии тогда «Ъ» поясняли, что увольнение директора связано с нарушениями, выявленными надзорными органами, но, «учитывая былые заслуги, было принято решение расстаться по-хорошему».

Родители детей-спортсменов и тренерский состав выступили категорически против увольнения руководителя, губернатору было направлено коллективное обращение (более 300 подписей). К разрешению конфликтной ситуации подключились депутаты регионального заксобрания и сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов. Вскоре, 8 октября, господин Гибатдинов заявил, что «Павел Иванович (Завьялов. — “Ъ”) останется на своем рабочем месте», а министр спорта Николай Скобелин сказал «Ъ», что «такого, чтоб Павла Завьялова куда-то совсем убирали, точно не будет».

Позднее, как поясняют члены инициативной группы родителей, выяснилось, что, господина Завьялова в конце ноября прошлого года уговорили перейти в заместители руководителя спортшколы, пообещав, что вскоре, уже в 2025 году, будет создана самостоятельная спортшкола велоспорта, на руководство которой и планируют его поставить. Во вторник в беседе с «Ъ» господин Завьялов признался, что на него «надавили», «ссылаясь, что якобы на увольнении настаивает мэр Александр Болдакин», и он согласился на вариант перехода в замы «ради развития спортшколы» и гарантий, что никого из остальных руководителей и тренеров сложившегося коллектива новый директор «не тронет».

Однако в конце января стало известно, что подготовлен приказ УФиС о назначении директором спортшколы Светланы Зубовой, заместителя директора спортшколы им. Дмитрия Разумовского (борьба, легкая атлетика, самбо, фехтование). При этом, отмечает Павел Завьялов, исполняющей обязанности директора ДСШОР Людмиле Фролковой было сказано, что новый директор «придет со своими замами», и поэтому «прежних замов просят быть готовыми к уходу» (сейчас этот приказ отменен). «А это означало и увольнение перешедшего на пост заместителя Павла Завьялова»,— сказал «Ъ» депутат регионального заксобрания Андрей Седов. Он также отметил, что ознакомился с бюджетами города и области в сфере спорта и понял, что нигде никакие средства на новую спортшколу велосипедистов не заложены. На заседании профильного комитета он об этом спросил министра спорта и получил ответ, что таких планов нет. «Этот фактический обман со стороны Демешко и привел в новой волне недовольства родителей детей-спортсменов»,— сказал господин Седов.

Член инициативной группы родителей спортшколы, супруга ветерана СВО Анна Казакова сказала «Ъ», что родители и тренерский состав настаивают, чтобы Павел Завьялов остался руководить спортшколой.

Министр спорта Николай Скобелин считает, что на встрече во вторник конфликт был урегулирован. «Есть понимание. Павел Иванович действительно написал заявление о переходе на должность зама, его это устраивает. Мы, в свою очередь, окажем содействие развитию велосипедного спорта. Никого из прежнего персонала увольнять не будут, Демешко дал слово. Идем в позитивном направлении в плане развития региональной федерации велосипедного спорта»,— сказал министр. При этом министр отметил, что, когда человек долго сидит на одном месте, «у него глаз замыливается», «иногда надо руководителям давать новые направления для развития» и «такие перестановки — это нормально».

Руководитель УФиС Евгений Демешко заявил «Ъ», что «на совещании у министра все точки расставлены, недопонимания нет», «Завьялов как работал, так и работает. Причин для беспокойства нет». Необходимость назначения нового директора Евгений Демешко объяснил тем, что Павел Завьялов в прошлом году «по собственному желанию перешел в замы, и школа оставалась без руководителя несколько месяцев, необходим был руководитель».

Анна Казакова сказала «Ъ», что у инициативной группы родителей остались опасения, что новый руководитель, которым, судя по всему, станет Светлана Зубова, работавшая под началом Евгения Демешко (до его прихода в мэрию) в спортшколе им. Дмитрия Разумовского, «со временем уволит заместителей и все равно приведет своих людей».

Андрей Седов в беседе с «Ъ» сказал, что, по его мнению, «конфликт не исчерпан» и он как депутат будет на стороне родителей и тренеров спортшколы.

Сергей Титов, Ульяновск