Российские туристы не могли вылететь из Польши из-за проблем с оплатой топлива

Самолет с российскими туристами, которые летели из Египта, застрял в аэропорту польского города Познань из-за проблем с оплатой топлива. Об этом рассказала пресс-служба аэропорта.

«Из-за проблем с покупкой топлива у компании Orlen Aviation стоянка воздушного судна длилась намного дольше, чем обычно. Нам неизвестны детали этого процесса»,— написано в заявлении аэропорта, которое было опубликовано в соцсети X.

Самолет авиакомпании Египта AlMasria, который летел из Шарм-эш-Шейха в Калининград, вынужденно приземлился в аэропорту польского города в ночь на 16 февраля. После этого самолет оставался в Польше около десяти часов. Все это время пассажирам было запрещено покидать борт самолета, рассказал пресс-секретарь Надоджаньского отряда погранохраны Павел Бискупик изданию WPoznaniu.pl. Пассажирам не предоставляли еду и воду. После заправки самолет вылетел из Познани в 9:55 по местному времени.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Застрявшие в Познани».