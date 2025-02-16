Диверсия как вступительный экзамен

В военном суде началось рассмотрение дела в отношении двух подмосковных студентов и их приятеля, которых обвиняют в подготовке осенью 2023 года диверсии в одной из воинских частей в Дмитровском городском округе. По версии следствия, акция должна была стать своего рода проверкой перед вступлением в проукраинскую террористическую организацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед 2-м Западным окружным военным судом предстали братья Матвей и Тимофей Мельниковы, учившиеся в Дмитровском филиале МГТУ имени Баумана, и их предполагаемый сообщник Юрий Михеев, который в момент подготовки преступления был несовершеннолетним.

По материалам дела, все трое выступали против СВО и придерживались проукраинских взглядов, а идейным вдохновителем преступной группы являлся Матвей Мельников, по словам свидетелей, «обладавший несомненными лидерскими качествами».

До начала января 2023 года Матвей Мельников, по данным силовиков, поддерживал СВО, но радикально изменил свою гражданскую позицию, после того как в одном из Telegram-каналов познакомился с неким «сотрудником ГУР Украины Владом Н.» и тот уговорил его бороться с российскими властями путем совершения диверсий. Интересно, что секрета из своего нового знакомства молодой человек не делал: по показаниям двух его приятелей, он и им предлагал поучаствовать в совершении диверсий, уверяя, что за них украинская сторона хорошо заплатит. Например, за поджог распределительного щита у железной дороги украинский куратор перечислил ему на карточку 60 тыс. руб.

Кроме того, рассказали свидетели, Матвей Мельников собирался вступить в запрещенный в России террористический «Легион "Свободная Россия"», для чего в августе 2023 года переслал на электронный адрес организации соответствующее заявление. Так же поступил и его брат Тимофей, который, по мнению свидетелей, действовал больше «из солидарности», чем по убеждению.

В свою очередь, куратор объявил братьям, что для вступления в организацию нужно пройти испытание — совершить диверсию в ближайшей воинской части, предварительно проведя разведку, сфотографировать военные объекты, а затем поджечь один из них.

К началу ноября 2023 года, по материалам дела, фигуранты проникли на территорию воинской части через дыру в заборе, сфотографировали там автомобили связи и отправили снимки куратору с указанием их геолокации. Тот похвалил молодых людей и предложил подготовиться к совершению диверсии.

В первых числах ноября Матвей Мельников вместе с приятелем, выступавшим в суде свидетелем, купил в дмитровском магазине «Стройдвор» три бутылки керосина, банку моторного масла и зажигалку. При этом свидетель признался, что знал, для чего все это приобреталось, от участия в диверсии сразу отказался, однако сообщать правоохранителям о готовящейся акции не стал, поскольку дружил с братьями. Зато, по материалам дела, согласился записать диверсию на видео другой их приятель — Михеев. Однако днем 10 ноября 2023 года все трое были задержаны на территории воинской части сотрудниками ФСБ.

В суде братья заявили о полном признании вины, а Михеев сказал, что в подготовке диверсии не участвовал, а лишь намеревался ее заснять.

Алексей Соковнин