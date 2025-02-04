На взрывной волне

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) начались прения сторон по уголовному делу 33-летнего гражданина Украины Григория Синченко. Государственный обвинитель попросил суд признать господина Синченко виновным в шпионаже, диверсиях и еще более чем 40 преступлениях террористической направленности, совершенных на территории Донецкой народной республики, и назначить ему 27 лет колонии строгого режима. Выступление защиты в прениях запланировано на 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорию Синченко за несколько десятков преступлений прокурор запросил 27 лет колонии строгого режима

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Григорию Синченко за несколько десятков преступлений прокурор запросил 27 лет колонии строгого режима

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд завершил судебное следствие по делу Григория Синченко, обвиняемого в шпионаже, диверсиях, в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе и многочисленных эпизодах незаконного приобретения и изготовления взрывчатки.

В понедельник суд перешел к прениям. На заседании прокурор попросил признать подсудимого виновным и назначить ему 27 лет колонии со штрафом 2 млн руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

«Выступление стороны защиты планируется на следующем заседании. Оно назначено на 24 февраля»,— добавили в суде.

По версии следствия, в 2016 году Григорий Синченко изготавливал взрывные устройства и устанавливал их на торговые киоски в Донецке. Там же он оставлял записки с текстом «Заплатите, и этот взрыв станет последним» и адресом электронной почты, на которую следовало написать для подробного обсуждения условий передачи денег.

После нескольких подрывов киосков Григорий Синченко был задержан. В декабре 2017 года в рамках обмена пленными он попал на территорию Украины, но позже вернулся в ДНР, где, по версии следствия, продолжил свою противоправную деятельность.

В частности, в 2019 году Григорий Синченко совершил подрыв линии электропередачи, опоры железнодорожного моста, вышки мобильного оператора «Феникс» и нескольких автомобилей сотрудников правоохранительных органов ДНР. Погибших в результате взрывов не было. Пострадавшими по делу признаны десять человек: владелец взорванного киоска и сотрудники правоохранительных органов, которых, по версии следствия, планировал убить обвиняемый.

В суде Григорий Синченко признал вину только в побеге. Причастность к остальным преступлениям он отрицает.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону