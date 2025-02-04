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Коммерсантъ FM
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На взрывной волне

Прокурор запросил 27 лет колонии обвиняемому в диверсиях в Донецке

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) начались прения сторон по уголовному делу 33-летнего гражданина Украины Григория Синченко. Государственный обвинитель попросил суд признать господина Синченко виновным в шпионаже, диверсиях и еще более чем 40 преступлениях террористической направленности, совершенных на территории Донецкой народной республики, и назначить ему 27 лет колонии строгого режима. Выступление защиты в прениях запланировано на 24 февраля.

Григорию Синченко за несколько десятков преступлений прокурор запросил 27 лет колонии строгого режима

Григорию Синченко за несколько десятков преступлений прокурор запросил 27 лет колонии строгого режима

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Григорию Синченко за несколько десятков преступлений прокурор запросил 27 лет колонии строгого режима

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд завершил судебное следствие по делу Григория Синченко, обвиняемого в шпионаже, диверсиях, в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе и многочисленных эпизодах незаконного приобретения и изготовления взрывчатки.

В понедельник суд перешел к прениям. На заседании прокурор попросил признать подсудимого виновным и назначить ему 27 лет колонии со штрафом 2 млн руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе суда.

«Выступление стороны защиты планируется на следующем заседании. Оно назначено на 24 февраля»,— добавили в суде.

По версии следствия, в 2016 году Григорий Синченко изготавливал взрывные устройства и устанавливал их на торговые киоски в Донецке. Там же он оставлял записки с текстом «Заплатите, и этот взрыв станет последним» и адресом электронной почты, на которую следовало написать для подробного обсуждения условий передачи денег.

После нескольких подрывов киосков Григорий Синченко был задержан. В декабре 2017 года в рамках обмена пленными он попал на территорию Украины, но позже вернулся в ДНР, где, по версии следствия, продолжил свою противоправную деятельность.

В частности, в 2019 году Григорий Синченко совершил подрыв линии электропередачи, опоры железнодорожного моста, вышки мобильного оператора «Феникс» и нескольких автомобилей сотрудников правоохранительных органов ДНР. Погибших в результате взрывов не было. Пострадавшими по делу признаны десять человек: владелец взорванного киоска и сотрудники правоохранительных органов, которых, по версии следствия, планировал убить обвиняемый.

В суде Григорий Синченко признал вину только в побеге. Причастность к остальным преступлениям он отрицает.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону

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