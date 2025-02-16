Концерт Лолиты в Ульяновске отменили по запросу организаторов

Концерт Лолиты Милявской, который был запланирован на 3 марта в Ульяновске, отменен. Он должен был пройти во дворце культуры «Губернаторский». Как объяснили «Ъ-Волга» в ДК, организатор отменил выступление из-за экономической нецелесообразности, но организация «Русская община» утверждает, что это произошло из-за жалоб их участников.

«Решение было принято организатором концертного тура Лолиты, после того как был отменен концерт в Волгограде, который должен состояться 5 марта. После отмены концерта в Волгограде проводить концерт отдельно в Ульяновске экономически стало невыгодно»,— рассказали «Ъ-Волга» в «Губернаторском».

Между тем «Русская община Ульяновска» заявила на своей странице во «ВКонтакте», что отмена концерта Лолиты в городе — дело рук их организации. Участники направили жалобы в силовые и надзорные органы. В «Губернаторском» же рассказали, что «никаких обращений ни от кого не получали, ни от курирующих, ни от надзорных органов», «решения об отмене концерта не принимали», рассказали «Ъ-Волга» в учреждении.

Сегодня Лолита также сообщила об отмене концерта в Волгограде, который должен был состояться 5 марта. «Из Волгограда письмо, в котором до 23 февраля я должна собственноручно обойти ФСБ, полицию и минкультуры... и у всех спросить разрешения на проведение концерта... Я же понимаю, я не обойду все эти заведения, поэтому, конечно же, Волгоград отменен»,— сказала певица на видео, опубликованном в Telegram.