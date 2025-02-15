В Ульяновске отменили концерт Лолиты в связи с экономической нецелесообразностью

Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 3 марта в Ульяновске, во дворце культуры «Губернаторский», отменен. Сообщение об этом размещено на официальном сайте учреждения культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На сайте не указываются причины отмены концерта, лишь сообщается, что «билеты можно вернуть в местах приобретения».

Между тем «Русская община Ульяновска» заявляет на своей странице в VK, что это ее заслуга, поскольку они «с целью предотвращения проведения концерта» направляли «различные обращения в силовые и надзорные органы, а также органы МСУ и в законодательные органы». Свое недовольство певицей они объясняли некоторыми высказывания Лолиты Милявской, ее невысоким уровнем патриотизма и участием в так называемой «голой вечеринке».

Впрочем, в «Губернаторском» пояснили «Ъ-Волга», что «никаких обращений ни от кого не получали, ни от курирующих, ни от надзорных органов», «решения об отмене концерта не принимали». «Решение было принято организатором концертного тура Лолиты (организатор — ИП Игорь Грановский, Санкт-Петербург.— “Ъ-Волга”) после того как был отменен концерт в Волгограде, который должен состояться 5 марта. После отмены концерта в Волгограде проводить концерт отдельно в Ульяновске экономически стало не выгодно»,— пояснили в «Губернаторском». В учреждении культуры также пояснили, что им самим «такие отмены не нравятся, они убыточны», «потому что это упущенная выгода», «и если предоплата проходила, то она, видимо, уже не будет возвращена организатору тура».

В Волгограде действительно активисты русской общины «Северные люди. Волгоград» организовали направления в органы власти писем протеста против проведения концерта Лолиты. Однако на специализированных сайтах продажи билетов информации об отмене концерта в Волгограде пока нет, на сайте экспоцентра, где концерт должен состояться 5 марта, тоже нет таких сообщений, однако афиша Лолиты отсутствует.

Ранее фактически сорвался концертный тур Лолиты в Сибири: после обращений активистов различных организаций или депутатов под различными предлогами были отменены концерты в Томске (13 февраля), Кемерове (15 февраля) и Новокузнецке (17 февраля), хотя 11 февраля в Красноярске концерт состоялся.

Известно, что активисты пермского благотворительного фонда «Благотвори» направили губернатору Прикамья и главе Перми обращение, в котором тоже просят отменить концерты Лолиты Милявской.

Андрей Васильев