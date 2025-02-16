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Коммерсантъ FM
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NBC: Маск стал рупором правых всего мира

Илон Маск активно поддерживает правые политические движения, партии и правительства как минимум в 18 странах мира, продвигая собственную повестку, включающую ограничение иммиграции и сокращение контроля над бизнесом. Это утверждает телеканал NBC News, проведший собственное исследование деятельности миллиардера за два года.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Alex Brandon / AP, AP / Alex Brandon / AP

Илон Маск

Фото: Alex Brandon / AP, AP / Alex Brandon / AP

Господин Маск заставил говорить о себе весь мир, публично поддержав ультраправую «Альтернативу для Германии» и предсказав ей «эпическую победу» на предстоящих выборах. Он публично поддержал ультраправые уличные протесты в Бразилии и Ирландии, выступил в поддержку нового правого премьер-министра Новой Зеландии. У него прекрасные отношения с консервативными лидерами Аргентины, Италии, Венгрии и Аргентины, а принадлежащая ему сеть X выполняет требования властей в Турции и Индии.

Наконец, он стал главным спонсором предвыборной кампании Дональда Трампа и, по мнению многих экспертов, обеспечил его победу на выборах. Позже он стал одним из самых доверенных советников нового президента и получил огромные полномочия по контролю над госорганами.

«Маск успешен в представлении себя в качестве рупора ультраправых»,— говорит исследователь Родриго Кампос из Университета Йорка (Великобритания). При этом некоторые эксперты видят в новой роли господина Маска серьезную проблему. «Это опасно,— считает эксперт по ультраправым движениям из флорентийского университета Scuola Normale Superiore Мануэла Кайани.— Он изменяет парадигму политики».

Виктор Буй

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