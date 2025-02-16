В Ульяновске задержан активист, возложивший цветы к памятнику жертвам политрепрессий

В воскресенье в Ульяновске задержан активист Игорь Топорков после того как он возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Задержанный сообщил «Ъ-Волга», что находится в отделе полиции Ленинского района Ульяновска, его допросили, но протокол еще не составлен. Какое конкретно ему вменяют нарушение, он не знает. Он также пояснил, что возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий и поставил портрет Алексея Навального (включен в январе 2023 года в перечень экстремистов и террористов, 16 февраля 2024 года скончался в колонии особого режима «Полярный волк»). «Хотел на фоне памятника и портрета сфотографироваться, но меня в этот момент задержали»,— добавил господин Топорков.

В конце апреля прошлого года мировой суд Ленинского района Ульяновска, рассмотрев протокол полиции, признал ульяновского журналиста Виталия Ахмерова виновным в злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 2 ст. 13.15 КоАП, штраф до 2,5 тыс. руб.) и оштрафовал на 2 тыс. руб. за упоминание в телеграм-канале фамилии Алексея Навального. В протоколе полиции отмечалось, что 19 февраля, сообщая о намерении активистов провести пикет, Виталий Ахмеров упомянул фамилию оппозиционера, эта фамилия «широко узнаваема» и «ассоциируется» с организациями, которые включены Минюстом в реестр запрещенных в России организаций, но журналист не сослался, на то, что деятельность этих организаций запрещена на территории РФ». В суде представитель полиции признавалась, что прямого запрета на упоминание фамилии умершего оппозиционера нет, но «поскольку эта фамилия ассоциируется с запрещенными организациями», «то и правонарушение есть». Апелляционная инстанция согласилась с выводами мирового суда.

Сергей Титов, Ульяновск