Глава Минпросвещения призвал отказаться от термина «пэтэушник»

Минпросвещения поддерживает возвращение начального профессионального образования, но необходимо подумать над его названием, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что для молодых людей сейчас важен статус, поэтому термин «пэтэушник», который нередко использовался для обозначения учащихся профессионально-технических училищ, абсолютно не подходит.

«Нужна новая модель возрожденного начального профессионального образования, которая позволит готовить кадры под те потребности экономики, которые сегодня есть. Надо здесь подумать и над названием, чтобы мы опять не скатились в термин "пэтэушник"»,— сказал глава Минпросвящения на заседании Всероссийского родительского комитета в центре знаний «Машук» (цитата по ТАСС).

По словам господина Кравцова, начальное профессиональное образование должно получить «престижное название», так как 62,5% школьников идут в колледжи после девятого класса. «Название "Профессионалитет" откуда? Профессионал. Совсем по-другому звучит. Для молодых ребят сегодня важен престиж, как они себя ощущают. Мы сегодня над этим работаем»,— заключил глава Минпросвящения.

В конце 2024 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о намерении правительства восстановить короткие программы обучения по рабочим специальностям. Во времена СССР такие программы преподавались в профтехучилищах (ПТУ), теперь они будут называться учреждениями начального профобразования (НПО). По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина такие программы позволят решить проблему «заполнения мигрантами» рабочих мест.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «От класса до рабочего».