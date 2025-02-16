Хавьер Милей взвесил все за и против

Президент Аргентины Хавьер Милей попытался запустить мемкойн вслед за Дональдом Трампом. В своем аккаунте в соцсети X он анонсировал токен LIBRA: как утверждалось в публикации, этот частный проект должен послужить способом финансирования малого аргентинского бизнеса и стартапов. За шесть часов капитализация монеты успела превысить $4,5 млрд. Но эксперты рынка криптовалют заметили, что более 80% токенов сосредоточены в пяти кошельках, что делает актив очень спекулятивным, пишет местная ежедневная газета. В итоге президент удалил пост и заявил, что не имеет отношения к проекту, после чего монета обвалилась на 96%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Вероятно, компания, которая на самом деле владеет токеном, занималась выводом денег, а президент понял, что вложился в скам, считает управляющий партнер фонда Warp Capital Сергей Джуринский: «Должно быть, кто-то сказал: "Вот есть сильные ребята, они запустят такой же токен, как у Трампа, будет хорошо". Информацию не проверили, и в итоге оказалось, что речь о тех, кто просто умеет забирать деньги инвесторов. Если спрос большой, то вы свои токены, которые только что создали из ничего, выводите в кэш.

Что сейчас происходит на рынке? Он выдохся, это видно, на нем не появляется новой ликвидности.

Текущие криптотрейдеры торгуют против других криптотрейдеров, то есть массового притока ритейл-инвесторов в этот сегмент не наблюдается. Торгуют в основном профессиональные участники финансовых рынков, но это касается биткойна и немножко Ethereum. Соответственно, оставшимся игрокам остается развлекаться, как они смогут. Честно говоря, я не ожидаю, что этот тренд будет устойчивым. Даже то, что сделал Трамп, попахивает завуалированной коррупционной схемой, в которой заинтересованные участники могут покупать его токен, не давая ему деньги напрямую. И по всей видимости, это будет то же самое, что и происходило в период бума ICO в 2017-2018 годах, когда люди запускали в том числе свои койны, но это не получало широкого распространения».

Аргентинского президента раскритиковала оппозиция: по ее мнению, Хавьер Милей не только поступил неэтично, но и совершил уголовное преступление, которое должно быть расследовано в Конгрессе. Кроме того, звучали предложения об импичменте. Главе государства напомнили, что он уже во второй раз вкладывается в мошенническую криптосхему. Подобные ситуации с первыми лицами бросают тень на весь рынок криптовалют, заметил основатель криптоплатформы Blum Владимир Смеркис: «Сейчас запускать токены среди президентов модно. Начал эту историю американский лидер и поддержал криптоиндустрию таким образом. Продолжит ее глава Центральноафриканской Республики. Достаточно лояльная к таким активам Аргентина тоже здесь отметится. Я знаю, что президенты и администрации большого количества стран, в том числе в СНГ, рассматривают такую возможность.

Хорошо ли это для рынка, и является ли запуск мировыми лидерами мемкойнов хорошим для населения шагом? Вопрос неоднозначный, потому что такие активы — это действительно токены внимания, и даже токены президента США очень быстро падают в цене. Америка является трендсеттером, и поэтому, конечно, повторять за ней любят политики в разных абсолютно странах. Конечно, много внимания к криптоиндустрии такие новости привлекли, но мемкойнами торговать нужно, только когда вы понимаете весь риск, на который идете, если достаточно рано успеваете купить ту или иную монету».

Дональд Трамп запустил мемкойн имени себя в середине января 2025-го, валюта поднялась до $75 за штуку. Инвесторы фиксировали сотни миллионов долларов прибыли. Но те, кто не успел вовремя вывести деньги, по подсчетам аналитической компании Chainalysis, оказались в убытке на $2 млрд.

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Анжела Гаплевская