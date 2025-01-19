Мемкоины расходятся по «кошелькам»

Дональд Трамп выпустил собственный мемкоин. За первые сутки торгов его капитализация выросла в девять раз и в моменте приближалась к $15 млрд. За пару дней до инаугурации избранный президент США прорекламировал свой новый криптотокен в соцсети X, добавив: «Веселитесь». В комментариях пользователи предполагали, что аккаунт политика взломали, но спустя несколько часов публикация оставалась на странице, а номинал монеты поднялся с 18 центов до $21,5. По подсчетам портала Binance, весь проект менее, чем за сутки, достиг капитализации в $20 млрд, что больше рыночной стоимости многих крупных мировых компаний. Сам Трамп, по мнению экспертов, может владеть 80% актива. Один из трейдеров менее, чем за час, получил прибыль в $20 млн, пишет газета The Economic Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Harnik / AP Фото: Andrew Harnik / AP

Пока другие криптовалюты стагнируют, спрос на высокодоходные и высокорисковые мемкоины растет, но для инвестора делать на них ставку значит играть в лотерею, отметил аналитик крипторынка Виктор Першиков: «В течение 2024-го крупно капитализированные криптовалюты не показывали значительного роста, например, первые топ-10 из них значительно подорожали только к концу года. Примеры успеха, как люди буквально за несколько часов становятся миллионерами, безусловно, подстегивают интерес ритейла и толпы на крипторынке, что делает мемкоин достаточно интересным и активным инструментом.

История с Дональдом Трампом, и перед его победой на выборах, и после, также подталкивает цены выше, потому что все ожидают от него как минимум улучшения регуляторного климата относительно криптовалют в США. Назвать устойчивым этот тренд довольно сложно, потому что любой хайп на этом рынке имеет свойство заканчиваться.

Для классических инвесторов сами по себе мемкоины активом для вложений не являются. Это не более чем фантики, пустышки, за которыми не стоит ничего, кроме ажиотажа и маркетинга.

Чаще всего рост таких монет зависит от команды, от того, насколько инвесторы ей доверяют. Кроме того, те, кто больше всего денег вкладывают в маркетинг, и те игроки, которые запускают мемкоины, чаще всего и получают основной спрос на свои криптовалюты. Если этот проект строится вокруг какого-то известного бренда, или события, или человека, то это тоже привлекает внимание.

При этом сказать, что прослеживается системность, достаточно сложно. То есть рост мемкоина в большей степени связан с тем, что крупные игроки договариваются и устраивают так называемый pump, то есть активный разгон цен в надежде, что проект заметят, что к покупкам монеты подключится ритейл и, соответственно, они в дальнейшем смогут выгодно избавиться от своих инвестиций. Здесь, безусловно, аспект манипуляций тоже имеет место. Была довольно популярная история среди российских инвесторов, которая называлась Grimace. Ее запустили несколько лет назад и активно продвигали как мем-монету. Многие погорели на таких покупках».

Заработать «много денег» на торговле мемкоинами пытался «Талибан» (признан в России террористической организацией и запрещен). А в США свою монету поднял до $1 млн рыночной капитализации школьник. Когда он продал свой актив, цены обрушились, а гневные инвесторы писали угрозы родителям и «назло» молодому криптоэнтузиасту привлекли еще больше средств. Самое интересное в подобных инструментах — дешевизна и простота входа, делится своим опытом запуска мемкоина старший аналитик портала Bestchangeru Никита Зуборев: «Я сделал это просто в шутку, потратив буквально минут пять: залил картинку и придумал название. Сумма для запуска может быть любой. По сути все, что нужно, — это оплатить сетевую комиссию в пределах $1.

На некоторых популярных площадках есть так называемые снайперы — это люди, которые отслеживают какие-то потенциально интересные проекты и на самом старте в них заходят, сами поддерживают их медийность, чтобы другие игроки покупали актив.

Как раз они начали разгонять мой токен без моего ведома. Капитализация там выросла довольно быстро до той фазы, когда уже мем-токен из простой игрушки превращается хотя бы в токен, который торгуется на децентрализованных биржах. Его потенциально могут купить гораздо больше людей. На пике стоимость монеты достигала где-то $250 тыс., но она несколько минут продержалась на этой позиции. Сроки жизни токена можно по часам прослеживать. В 2-3 часа ночи он появился, а в 12 дня уже шел к своему закату. Если создатель проекта обладает большей частью капитализации, то в любой момент он может его обесценить. При этом есть какие-то истории, которые создаются под конкретные события, мемы, и поэтому сложно сказать, что первично: попытка заработать или хайпануть на чем-то».

В ноябре 2024 года общая капитализация мемкоинов установила рекорд, превысив $116 млрд, следует из данных портала CoinMarketCap. Победа Трампа на выборах только укрепила тренд — к концу года некоторые монеты показывали рост свыше 1000%.

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Анжела Гаплевская