Счастье в мелочах

Победу на 75-м конкурсе итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо одержал рэпер Олли (Федерико Оливьери) с песней «Balorda Nostalgia». Она будет представлять Италию на майском конкурсе «Евровидение» в Базеле. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дурацкая ностальгия» подняла рэпера Олли на новую высоту

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images «Дурацкая ностальгия» подняла рэпера Олли на новую высоту

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Олли впервые появился на сцене театра «Аристон» в 2022 году в составе участников фестиваля Sanremo Giovani — состязания молодых артистов, которое отделилось от основного фестиваля и выявляет лучших среди новичков. В конкурсе «чемпионов» (см. “Ъ” от 11 февраля) он впервые участвовал в 2023 году, но успеха 23-летний исполнитель добился только сейчас.

Олли — генуэзский рэпер с британским музыкальным образованием и, строго говоря, персона в Италии противоречивая. Пользователи соцсетей часто припоминают ему гомофобские высказывания, звучавшие на циркулировавшем в сети видео 2019 года. Досталось ему и за одну из песен, где лирический герой говорит о своей возлюбленной: «Я женюсь на ней или убью ее». В начале 2020-х, когда его популярность должна была расти как на дрожжах, ему приходилось оправдываться за свои грехи: мол, агрессивные тексты он писал по молодости, а теперь все понимает как надо.

Как бы то ни было, теперь пауэр-баллада «Balorda Nostalgia» («Дурацкая ностальгия») принесла ему победу. Не в последнюю очередь благодаря раскрученному клипу, где он боксирует с невидимым соперником. Олли обошел конкурентов, в том числе обладательницу феноменального голоса Джорджию Тодрани, которую в местной прессе называют «послом итальянской музыки»: в ее послужном списке — четыре фестиваля в Сан-Ремо (включая одну победу) и 25 млн проданных альбомов. В четвертый фестивальный вечер Джорджия даже получила специальную награду региона Лигурия за дуэт с Аннализой «Skyfall». Однако результаты этого вечера в общий зачет не шли, и в итоге Джорджия заняла на конкурсе только шестое место.

В Италии и за ее пределами, как обычно, активно обсуждали гостей фестиваля. Самым ярким гостевым номером стал выход английской группы Duran Duran с попурри из ее лучших хитов. Во время исполнения песни Talking Heads «Psycho Killer» к Duran Duran присоединилась бас-гитаристка итальянской группы Maneskin Виктория Де Анджелис, которая участвовала в записи этой песни для альбома Duran Duran «Danse Macabre». Де Анджелис, возможно, самая узнаваемая итальянка в мире на данный момент. Помимо безусловных профессиональных достоинств она еще и практикует на концертах бесстрашный стейдж-дайвинг, да к тому же является лицом рекламных кампаний мировых брендов и играет диджей-сеты на вечеринках.

Коллега Виктории Де Анджелис по Maneskin Дамиано Давид также активно развивает свой персональный бренд. Его последний сингл «Born With A Broken Heart» неплохо приняли в США, а впереди целый сольный альбом, который выйдет в этом году. На протяжении своей карьеры Дамиано Давид сменил много радикальных образов, однако сейчас воплощает собой типичного «итальянца из старого кино», явно следуя тренду на итальянскую киноклассику, заданному сериалом «Рипли». В Сан-Ремо наряду с «Born With A Broken Heart» он исполнил песню Лучо Даллы «Felicita» со словами о том, что «счастье скрыто в мелочах», и вызвал в театре «Аристон» стоячую овацию.

Но самым ярким приветом из славного прошлого стало появление на сцене 72-летнего комика Роберто Бениньи. Эфир из Сан-Ремо Бениньи выбрал в качестве идеального способа объявить о запуске своего нового шоу на телеканале Rai 1, который намечен на март. Он открывал своими шутками четвертый вечер фестиваля и, естественно, не обошел вниманием международную повестку: «Илон Маск могуществен, очень богат, он хочет завоевать Италию, он готовит поход на Рим, крича "Рим или Марс". Но не только он. Трамп тоже следит за Сан-Ремо, он хочет, чтобы Васко Росси, Мина, Челентано сделали Сан-Ремо снова великим».

В этом юморе есть грустная нота. Безусловно, Бениньи отдает дань уважения ветеранам итальянской эстрады, но при этом констатирует факт: всем по-прежнему интересны старики, и это касается не только музыки. Сан-Ремо, безусловно, отдает должное молодежи. Лучшим в категории «Новички» стал автор-исполнитель Андреа Сеттембре. 24-летний юноша в просторной кожаной куртке и широченных штанах цвета кьянти не только выиграл официальное соревнование молодых артистов, но и получил несколько почетных призов. Но при этом и он, и Олли выступали с песнями в традиционном итальянском эстрадном стиле, с красивой мелодией и простором для вокала. Это то, что Италия чаще всего везет на «Евровидение», и то, что нужно от нее Европе.

Игорь Гаврилов