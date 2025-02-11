Чемпионы и претенденты

В итальянском Сан-Ремо начался ежегодный конкурс эстрадной песни. В 2025 году он проходит в 75-й раз. Конкурс станет трамплином для артистов, которые будут представлять Италию на «Евровидении». Подготовка к европейскому состязанию поп-исполнителей в разгаре. Для Игоря Гаврилова Festival di Sanremo стал поводом понаблюдать за тем, как в разных странах артисты готовятся к престижным музыкальным стартам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль в Сан-Ремо по-прежнему старается не превратиться в глазах публики в ретробренд

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images Фестиваль в Сан-Ремо по-прежнему старается не превратиться в глазах публики в ретробренд

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

В России итальянская эстрада прошла уже несколько волн популярности, к ней возвращаются продюсеры новых телешоу и организаторы концертов. Сан-Ремо остается в мире ретроэстрады важным брендом. Стоит отметить, что ветераны итальянской сцены хранят верность российским концертным площадкам даже сейчас, когда большая часть зарубежных звезд от гастролей в здешних краях отказывается. Например, один из самых именитых участников конкурса в Сан-Ремо в 1980-е, Пупо (Энцо Гинацци), в 2024 году дал большой концерт в Государственном Кремлевском дворце, а в 2023 году Gazebo (Пауль Маццолини) присоединился к Пупо на фестивале «Легенды Retro FM».

Однако на родине Festival di Sanremo отнюдь не ретробренд.

Конкурсная программа давно разделена на два состязания. В одном соревнуются «чемпионы», в другом — «новички». Именно секция «новичков» в новом веке дала миру такие большие имена, как The Bloody Beetroots и Maneskin.

В категории «Новички» сплошь имена, незнакомые аудитории не только за пределами Италии, но и дома. Среди «чемпионов» — рэпер Акилле Лауро, участвующий в конкурсе чуть ли не ежегодно, Клара Соччини, победившая в 2023-м в состязании молодых артистов Sanremo Giovanni, певец и инфлюенсер Fedez, пять раз возглавлявший итальянский альбомный чарт, победительница итальянского X-Factor и активный филантроп Франческа Микьелин, победитель конкурса 2017 года Франческо Габбани и другие артисты, составляющие гордость сегодняшней итальянской сцены. Но «ветеранами» в этом списке в полной мере можно назвать только победителя конкурса 1988 года Массимо Раньери и певицу Марчеллу Белла, младшую сестру кантауторе Джанни Белла. Она впервые приняла участие в Festival di Sanremo в 1972 году.

По традиции вне конкурса выступят итальянцы, которые уже всем все доказали, и суперзвезды из других стран. Израильтянке Ноа было поручено разделить в первый вечер сцену с итальянским рэпером Джованотти, чтобы исполнить «Imagine» Джона Леннона. Завтра солист Maneskin Дамиано Давид впервые поднимется на сцену театра «Аристон» в качестве сольного исполнителя. В четверг в Сан-Ремо споют англичане Duran Duran, а в последний вечер выступят итальянские хитмейкеры-электронщики Planet Funk.

В соответствии с давно установленными правилами победитель фестиваля в Сан-Ремо в мае будет представлять страну на конкурсе «Евровидение» в Базеле.

Некоторые участники грядущего 69-го конкурса европейской песни уже известны. Самый обсуждаемый из них — израильская певица Юваль Рафаэль. 24-летняя исполнительница из Раананы пережила атаку «Хамаса» 7 октября 2023 года. Она была одним из гостей фестиваля Supernova, чудом осталась жива и не попала в плен. Выбрать конкурсную песню ей предстоит в марте.

На «Евровидение» вернулась Черногория, ее будет представлять Нина Жижич, уже участвовавшая в конкурсе в 2013 году. Латвию представит женский секстет Tautumeitas. Девушек хорошо знают в Европе, а в России они могут быть знакомы поклонникам группы Brainstorm по совместной песне «Tur, Kur Dieva Kamanas Slid» (альбом «Год без календаря», 2021). В общей сложности более половины из 37 стран-участниц на данный момент определились со своими делегатами. Если говорить о конкретных песнях, уже выбранных исполнителями, то тенденция петь на родном языке усиливается. Такое решение приняли, например, участники из Албании, Финляндии, Черногории и Греции.

Напомним, что Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года и готовится к запуску международного песенного конкурса «Интервидение» (см. “Ъ” от 5 февраля). По словам специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, свое участие подтвердили Китай, Бразилия, Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Куба, Саудовская Аравия, а также ряд стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Конкурс пройдет в Москве в сентябре нынешнего года.

Игорь Гаврилов