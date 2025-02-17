Обстановка меняет мебель

К началу 2025 года у российских производителей на 24−40% выросли продажи модульной мебели, которая почти вдвое дешевле, чем та, что изготавливается на заказ. Эксперты связывают это не только со стремлением граждан экономить, но и с заметным изменением условий проживания. Сокращение средней площади квартир в новостройках и рост числа россиян, проживающих в съемном жилье, также стали причинами высокого спроса на модульную мебель, которую легче перевозить с места на место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По итогам 2024 года продажи модульной мебели, которую можно быстро собрать и разобрать, у Первой мебельной фабрики выросли в семь раз. Больше всего спрос на такую продукцию заметен в сегментах кухонной мебели и шкафов, говорит гендиректор компании и президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков. Например, добавляет он, 30% всех реализуемых фабрикой кухонь — модульные. В сети магазинов «Лемана ПРО» (ранее Leroy Merlin) спрос на модульные мебельные системы в 2024 году вырос на 23% год к году, говорит директор по продажам категории «Хранение» компании Валентин Лобзенко.

Гендиректор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов отмечает, что продажи компании модульной мебели для кухонь выросли в среднем на 26%, систем хранения (гардеробы, шкафы) — на 24%. Обе эти категории товаров занимают первую и вторую строчки от общего количества проданной продукции, добавляет он. В Hoff заявили “Ъ”, что тенденция роста спроса на такую продукцию наблюдается уже несколько лет. По данным компании, ее продажи модульных шкафов в 2023 году увеличились на 33,4%, в 2024-м — на 39,3%. Доля модульной продукции в категории кухонь по итогу прошлого года составила 79%.

Сегмент модульной продукции активно растет на фоне возможного сокращения темпов роста всего мебельного рынка. Такой прогноз сделала АМДПР после отмены массовой льготной ипотеки, поддерживающей спрос на мебель в том числе со стороны покупателей квартир в новостройках (см. “Ъ” от 15 августа 2024 года).

Директор по продукту и креативной концепции divan.ru Анна Кирик среди причин роста популярности такой мебели выделяет в том числе то, что жилая площадь в новостройках становится меньше. Из-за этого россияне вынуждены экономить пространство квартир и максимально использовать свободные площади под хранение. Если в 2020 году средняя площадь квартиры в новостройках Москвы составляла 69,5 кв. м, то к 2024 году показатель сократился до 58,3 кв. м, подсчитали в «Метриуме».

По словам Сергея Шихова, в условиях довольно высоких ипотечных ставок россияне все больше прибегают к аренде жилья, поэтому владельцы недвижимости перед сдачей стремятся меблировать квартиры или загородные дома, так как в таком случае спрос на жилье будет выше. К началу 2025 года количество объявлений о сдаче квартир в аренду в целом по России достигло 82 тыс., говорится в отчете ДОМ.РФ. По итогу 2024 года объем предложения съемного жилья вырос на 86% год к году, что в компании объясняют снижением доступности ипотеки, выдаваемой на рыночных условиях, где ставки перевалили за 24%.

С другой стороны, модульные системы продвигают сами производители, поскольку их выпускают серийно, что заметно облегчает им работу и позволяет снизить себестоимость, отмечает госпожа Кирик. В том числе из-за этого модульная мебель оказывается дешевле корпусной, что делает ее более привлекательной для потребителей, добавляет Александр Шестаков. Такая продукция может стоить почти вдвое дешевле изготовленной на заказ, оценивает Валентин Лобзенко. Особенно это важно в текущих условиях роста цен на самые разные категории товаров, констатирует господин Шихов.

По данным АМДПР, годовая инфляция на мебельном рынке по итогу 2024 года составила 6,7%. Это ниже годовой инфляции на все виды товаров и услуг, которая, по данным Росстата, за тот же период достигла 9,52%.

Владимир Комаров, Алина Мигачёва, Дарья Андрианова