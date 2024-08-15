Утром ставка — вечером мало стульев

Завершение массовой программы льготной ипотеки и, соответственно, снижение продаж квартир в новостройках может отразиться на смежных отраслях. Так, по итогам 2024 года динамика роста мебельного рынка, по прогнозам отраслевой ассоциации, увеличится в натуральном выражении на 9,5%, в то время как в прошлом году рост составил 33%. На ситуацию также влияет ужесточение требований при выдаче банками потребительских кредитов, используемых покупателями в том числе для приобретения мебели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Как прогнозирует Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), в 2024 году рынок мебели в России в денежном выражении увеличится на 14,4% год к году, до 509,1 млрд руб., в натуральном — на 9,5%, до 73,7 млн единиц. Показатели текущего года, по крайней мере в натуральном выражении, отстают от прошлого года, когда рост достиг 33%, до 66,7 млн изделий.

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Наиболее заметный рост в этом году наблюдался в первой половине: тогда рост как в денежном выражении, так и натуральном составил 20%. За этот период самой быстрорастущей категорией по объему продаж оказалась деревянная мебель для спальни — 43% год к году (см. график).

В то же время уже в июне появились первые признаки замедления: тогда объем рынка в натуральном выражении увеличился всего на 4% год к году, хотя в мае — на 18%.

Замедление обусловлено, в частности, отменой льготной ипотеки, которая поддерживала спрос на покупку квартир в новостройках и, соответственно, на мебель, говорит гендиректор Первой мебельной фабрики и президент АМДПР Александр Шестаков. По его словам, для производителей рынок новостроек достаточно важный, так как на него приходится около 10% всех продаж мебели.

Основной негативный эффект от снижения ипотеки мебельный рынок почувствует в 2025 году, прогнозирует совладелец сети мебельных салонов «DMI Дятьково» Александр Авдеев. По его словам, большая часть потенциальных покупателей квартир и мебельной продукции заняли выжидательную позицию, разместив депозиты в банках под высокие проценты.

Другим важным фактором, влияющим на замедление темпов роста мебельного рынка, по словам Александра Шестакова, стали высокие ставки по потребительским кредитам, а также ужесточение условий для заемщиков. Значительная часть российских покупателей использует такие займы для покупки мебели.

Также на снижение динамики производства мебели в России влияет рост импорта, считает господин Шестаков.

По оценке АМДПР, ежегодно в страну завозится мебели из «недружественных» стран почти на 30 млрд руб. Ранее ассоциация уже выступала с предложением как минимум повысить ввозные пошлины для такой продукции (см. “Ъ” от 6 мая).

В мебельной сети Hoff считают, что сейчас преждевременно говорить о влиянии завершения льготной ипотеки или высокой ключевой ставки ЦБ на мебельный рынок — как эти факторы скажутся на темпах роста производства, можно будет оценить только в следующем году. В компании пока не отмечают замедления темпов роста производства и падения спроса, указывая на активное развитие онлайн-продаж.

Сооснователь и председатель совета директоров интерьерной компании Mr.Doors Максим Валецкий полагает, что замедление коснется в основном компаний, работающих в среднем, а не премиальном ценовом сегменте. Продажи премиальной мебели зависят в первую очередь от ситуации на рынке элитной недвижимости, положение которого пока стабильно. Так, в первой половине этого года число сделок с таким жильем в Москве выросло на 97% год к году, до 840, в Санкт-Петербурге — вдвое, до 245, по данным NF Group. Покупатели, ранее приобретавшие дорогую мебель у европейских и американских производителей, все реже хотят переплачивать втридорога, поэтому чаще обращаются в российские компании, считает господин Валецкий.

Владимир Комаров